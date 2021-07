V Italiji odkrili mrežo ponarejevalcev covidnih potrdil, Slovaška s karanteno za necepljene

Od 110 do 130 evrov je za ponarejena digitalna potrdila in druge dokumente o cepljenju proti covidu-19 računala kriminalna združba, ki so ji na prste stopili italijanski preiskovalci. Plačila so večinoma prejemali v kriptovalutah. Slovaška medtem zaradi hitrega širjenja različice delta zaostruje pogoje za vstop v državo. Od 9. julija bodo morali vsi, ki niso cepljeni, po prihodu v državo ostati 14 dni v karanteni. Prav tako bodo Slovaki Rusom vrnili 160.000 neporabljenih odmerkov cepiva Sputnik V, saj zanj ni zanimanja.

icon-expand Za od 110 do 130 evrov so ponujali ponarejene 'covidne' dokumente, ključne za potovanja po EU. FOTO: Shutterstock

Italijanski preiskovalci so zasegli vrsto kanalov in računov aplikacije Telegram, preko katere je kriminalna združba ponujala evropska digitalna covidna potrdila. Na spletu so ponujali ponarejene dokumente o cepljenju proti covidu-19, ki so ključni za potovanja po Evropski uniji, za od 110 do 130 evrov. Skupno so izsledili deset kanalov in računov, ki so vodili do anonimnih kanalov na trgih na tako imenovanem temnem spletu, je danes sporočila finančna policija v Rimu.

V italijanski prestolnici Rim poskušajo preprečiti neprimerno veseljačenje z nočnim omejevanjem prodaje in uživanja alkoholnih pijač na javnih mestih. Tako bodo po predvidevanjih lokalnih oblasti preprečili morebitne nove izpade veseljakov v starem mestnem jedru in zbiranja, ki predstavljajo nevarnost širjenja covida-19.

Plačila za digitalna potrdila so ponarejevalci sprejemali v kriptovalutah. Po navedbah finančne policije se je na kanale Telegrama registriralo več tisoč uporabnikov. Tam so med drugim ponujali tudi nakup domnevnega cepiva proti covidu-19. Italijanske medicinske sestre na sodišče proti obveznemu cepljenju Okoli 300 italijanskih medicinskih sester pa je na sodišču sprožilo postopek za odpravo obveznega cepljenja proti covidu-19 za medicinsko osebje. Postopek so sprožile na sodišču v Brescii, prvo zaslišanje je predvideno 14. julija. "To ni bitka nasprotnikov cepljenja, temveč je demokratičen boj. Ljudi silijo, da sprejmejo tveganje, sicer jim grozi, da ne bodo mogli več opravljati poklica," je dejal odvetnik Daniele Granara. Ta na sodišču zastopa tudi več deset oseb, ki so zaradi zavračanja cepljenja izgubile službo. V Italiji je aprila začel veljati zakon, ki določa, da se morajo osebe, ki izvajajo dejavnosti v socialno-zdravstvenih zavodih, javnih ali zasebnih, v lekarnah ter zasebnih praksah, cepiti proti covidu-19. Če tega ne storijo, ne smejo več delati z ljudmi, če pa jim delodajalec takega dela ne more zagotoviti, jih lahko odpusti. Po podatkih italijanskih oblasti 45.750 od skupaj 1,9 milijona zaposlenih v zdravstvenem sektorju še ni bilo cepljenih. Slovaška uvaja karanteno ob vstopu v državo za necepljene Slovaška je zaradi hitrega širjenja različice delta novega koronavirusa zaostrila pogoje za vstop v državo. Od 9. julija bodo morali vsi, ki niso cepljeni, po prihodu v državo ostati 14 dni v karanteni. Karanteno bo mogoče prekiniti peti dan z negativnim PCR-testom, je sklenila vlada v Bratislavi. Tisti potniki, ki so v celoti cepljeni, so iz ukrepa izvzeti. Prav tako ne bo veljal za tranzitne potnike, ki pa se bodo morali držati vnaprej določene poti čez državo. Zaradi spremembe režima na meji so najbolj razočarani na Češkem, saj številni Čehi počitnice preživljajo v gorovju Visoke Tatre. Sicer pa se je zdaj izvedelo, da bo Slovaška Rusiji vrnila 160.000 neporabljenih odmerkov cepiva Sputnik V, saj zanj med Slovaki ni zanimanja. Rusija naj bi cepivo odkupila po ceni 8,40 evra za odmerek. Rusko cepivo sicer še nima uradne odobritve Evropske agencije za zdravila (Ema). Doslej se je z ruskim cepivom na Slovaškem cepilo le dobrih 10.000 ljudi. V Nemčiji najmanj okužb s koronavirusom v zadnjem letu V Nemčiji je sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom prvič po okoli 11 mesecih padlo pod pet. Nemški minister za zdravje Jens Spahn je cepljenim proti covidu-19 obljubil, da jim ne bo treba več v popolno zaprtje.

Po današnjih podatkih Inštituta Roberta Kocha (RKI) so v Nemčiji v zadnjem tednu dni zabeležili 4,9 nove okužbe na 100.000 prebivalcev. Pred tednom dni je bila ta številka 5,9, nazadnje pa je bila pod pet 30. julija lani, ko je znašala 4,8. V zadnjih 24 urah so v Nemčiji zabeležili 671 novih primerov okužbe z novim koronavirusom in 16 smrti zaradi covida-19. Skupno so v državi od začetka epidemije imeli po navedbah RKI nekaj več kot 3,7 milijona potrjeno okuženih, umrlo je 91.023 ljudi. Spahn je v petek obljubil cepljenim proti covidu-19 več svobode. "Dokler ni mutacij, ki vplivajo na učinkovitost cepiv, ne bodo za polno cepljene niti potrebne niti zakonsko ustrezne omejitve, kakršne smo imeli pozimi," je povedal novinarjem v Berlinu. V Nemčiji so zaradi nizkega števila akutnih primerov covida-19 sprostili večino omejitev, ki so jih uvedli za preprečevanje širjenja te bolezni, a obstajajo pomisleki zaradi prisotnosti nalezljivejše delta različice virusa in povečanega mešanja ljudi zaradi poletnih potovanj. "Več ko se bo ljudi cepilo poleti, boljša bo jesen," je dejal Spahn. Tudi predstavnik kabineta nemške kanclerke Helge Braun je v petek povedal, da se strokovnjaki strinjajo, da ljudje, ki so cepljeni z vsemi potrebnimi odmerki proti covidu-19, "niso resnično ogroženi in ne predstavljajo nevarnosti drugim". Zato naj bo tem ljudem omogočeno več dejavnosti, med drugim obiskovanje trgovin in koncertov. "Za ta velik del prebivalstva se številnim sektorjem, ki so bili v preteklosti povsem zaprti, ne bo treba več zapirati," je dejal. Minister Spahn je še poudaril, da je zdaj dovolj cepiva za vse, ki se želijo cepiti. V Nemčiji je z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih okoli 55 odstotkov odraslih prebivalcev, to je okoli 45,8 milijona ljudi. Polno cepljenih je po vladnih podatkih 37 odstotkov. V Rusiji znova najvišje dnevno število smrti zaradi koronavirusa V Rusiji so v zadnjih 24 urah zabeležili 697 smrti zaradi covida-19, kar je najvišja vrednost že peti dan zapored. Zabeležili so sicer 24.439 novih primerov okužbe, kar je največ od sredine januarja, ko je bila država v drugem valu epidemije. Epidemija se je v Rusiji znova razmahnila sredi junija, kar naj bi bilo posledica bolj nalezljive variante delta. Ruske oblasti prebivalce spodbujajo k cepljenju, a Rusi ostajajo zadržani, predvsem do ruskih cepiv. Cepljenih je le dobrih 23 milijonov od 146 milijonov Rusov, to je 16 odstotkov ljudi. V kalifornijskem živalskem vrtu cepijo živali proti covidu-19 V živalskem vrtu v Oaklandu v ameriški zvezni državi Kalifornija so te dni začeli cepiti proti covidu-19 živali, kot so tigri, medvedi, pume in dihurji. Naslednji bodo na vrsti opice, netopirji in pujsi, so sporočili.

icon-expand Med prvimi 'pacienti', ki so prejeli cepivo proti covidu-19, so tudi tigri. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Shutterstock

"Doslej smo uporabljali pregrade, da bi zagotovili ustrezne razdalje, in ustrezno zaščitno opremo pri zaposlenih, da bi ubranili občutljive vrste pred covidom-19. Veseli smo, da lahko zdaj bolje zaščitimo naše živali s cepivom," je v sporočilu za javnost na spletni strani živalskega vrta zapisala vodja tamkajšnje veterinarske službe Alex Herman. Cepivo je doniralo ameriško podjetje Zoetis, ki ga je tudi razvilo. Gre za eksperimentalno cepivo, ki je namenjeno za živali in se ga daje v dveh odmerkih. Kot izhaja iz sporočila, bodo razdelili več kot 11.000 odmerkov tega cepiva proti covidu-19 za zaščito več kot sto vrst sesalcev v skoraj 70 živalskih vrtovih in več kot desetih zavetiščih, znanstvenih institucijah in vladnih organizacijah po ZDA. V živalskem vrtu v San Diegu so marca prvi cepili opice. Živali so po treh tednih prejele drugi odmerek. V omenjenem živalskem vrtu so januarja zasledili okužbo z novim koronavirusom pri osmih gorilah. Znaki obolenja so bili blagi, večinoma omejeni na kašelj, zaprtje in utrujenost, in živali so si po navedbah uprave živalskega vrta kmalu povsem opomogle. Domnevajo, da je živali kljub veljavnim ukrepom za preprečevanje širjenja virusa okužil eden od zaposlenih, ki ni kazal znakov okužbe.