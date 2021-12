V Italiji ovadili več kot 130 necepljenih zdravstvenih delavcev

Karabinjerji so od novembra preiskali 6600 zdravstvenih ustanov in lekarn. Odkrili so 300 zaposlenih, ki niso cepljeni proti covidu. Tožilstvu so ovadili 135 zdravnikov, farmacevtov in negovalnega osebja, ki so delali, čeprav se niso cepili. Poleg tega so zaprli šest ambulant in dve lekarni, ker so še naprej delovale, čeprav so jim to prepovedali.