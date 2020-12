V Italiji po počitnicah v šole tudi starejši učenci

Razprava o obiskovanju šol je tudi v Italiji že od prvega vala vroča. Spomladi so zaprli vse šole in univerze, tako da so se otroci in mladi vanje vrnili šele v začetku novega šolskega leta septembra.

V slovenski zahodni sosedi so sicer v zadnjem dnevu potrdili 23.477 novih okužb z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 12,6 odstotka opravljenih testov, kažejo podatki italijanskega ministrstva za zdravje. Včeraj je ta delež znašal 9,6 odstotka, na spletu poroča italijanski časnik La Stampa.

Število aktivno okuženih ljudi se je od srede povečalo za okoli 5500 na 569.896. Na intenzivni negi je 2555 covidnih bolnikov, kar je 27 več kot v sredo. V zadnjem dnevu je umrlo še 555 bolnikov s covidom-19, od začetka epidemije pa 74.159.