V Italiji poleg obveznega cepljenja za starejše še dodatni ukrepi, na Otoku milejša pravila

Za osebe, ki se odpravljajo v Veliko Britanijo, bodo od petka veljala manj stroga pravila. Polno cepljenim ter osebam, mlajšim od 18 let, ob prihodu ne bo treba več predložiti negativnega testa na covid-19. Prav tako se tem potnikom ob prihodu na Otok ne bo več treba samoizolirati ter opraviti PCR-test na drugi dan prihoda. Zadostoval bo le cenejši hitri test, je sklenila britanska vlada. Italijanska vlada je medtem v sredo zvečer poleg obveznega cepljenja za starejše od 50 let in predvideva denarne kazni do 1500 evrov za tiste, ki tega ne bodo spoštovali, sprejela še dodatne protikoronske ukrepe.

Poleg Francije, kjer so v parlamentu pritrdili izključitvi testiranja iz covidnega potrdila, ukrepe zaostruje tudi Italija. Tamkajšnja vlada je v sredo zvečer poleg obveznega cepljenja proti covidu-19 za starejše od 50 let, ki bo veljalo od 15. februarja, in predvideva denarne kazni do 1500 evrov za osebe, ki tega ne bodo spoštovale, sprejela še dodatne ukrepe. Spremenjena karantenska pravila bodo po poročanju Primorskega dnevnika omogočila, da bo pouk še naprej večinoma potekal v šolah. Ob tem je italijanska vlada pod vodstvom Maria Draghija razširila tudi uporabo covidnega potrdila. Po novem bo pogoj PCT (prebolevnik, cepljen, testiran) veljal za vstop v trgovine, banke, frizerske salone ter urade javne uprave. Pogoja PCT ne bo treba izpolnjevati za vstop v trgovine, ki prodajajo osnovne življenjske potrebščine, in lekarne.

icon-expand Obvezno cepljenje starejših od 50 let. FOTO: Dreamstime

Italijanska vlada je v sredo soglasno sklenila, da bo cepljenje obvezno za ljudi, stare 50 let ali več. Tistim, ki se ne bodo držali nove uredbe, grozi globa v višini od 600 do 1500 evrov. Od 15. februarja bodo morali vsi javni in zasebni delavci, ki so dopolnili 50 let, na delovnem mestu pokazati potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali prebolelosti. Tisti, ki tega ne bodo storili, ne bodo prejeli plače, bodo pa obdržali službo. Ministri koalicijske Lige so se javno ogradili od odločitve o obveznem cepljenju za starejše od 50 let, ker naj bi bila "brez znanstvene podlage", in ker je v bolnišnicah večina covidnih bolnikov starejših od 60 let, a so na koncu po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA vseeno glasovali za uvedbo obveznega cepljenja za starejše od 50 let.

V Italiji že velja obvezno cepljenje za učitelje in zdravstvene delavce. Od oktobra lani velja pogoj PCT tudi za vse delavce, ki prihajajo na delovno mesto. Italijanska agencija za zdravila (Aifa) je v sredo, kot še na spletni strani poroča Primorski dnevnik, prižgala zeleno luč za poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 za najstnike od 12. do 15. leta starosti, ki jih bodo cepili s cepivom proizvajalcev Pfizer BioNTech. Poživitveni odmerek bodo prejeli najmanj štiri mesece po končanem prvem cepilnem ciklusu oziroma drugem odmerku. Iz Italije v Indijo pripotovalo 125 okuženih potnikov V Italiji so v sredo potrdili 189.109 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka pandemije covida-19. Ob tem so je bilo veliko število okuženih tudi na čarterskem letu, ki je iz Italije potoval v mesto Amritsar na severu Indije. Okuženih je bilo namreč 125 od 179 potnikov, ki so v Indijo prileteli iz Verone. Testiranih je bilo sicer le 160 potnikov, saj so bili iz testiranja izvzeti otroci. Kot so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti, bodo vsi okuženi izolirani. Indija sicer poroča o več kot 90.000 primerih okužbe, kar je skoraj šestkratni porast v zadnjem tednu, za katerega strokovnjaki pravijo, da ga spodbuja različica omikron. Ob tem je v zadnjih 24 urah v Indiji umrlo 325 covidnih bolnikov, med katerimi je tudi ena oseba, ki je bila okužena s to južnoafriško različico. Indija je doslej zabeležila več kot 35 milijonov primerov Covida in okoli 482,000 smrti zaradi virusa. Od petka manj stroga pravila za vstop na Otok V Veliki Britaniji so morali doslej vsi potniki predložiti negativen rezultat testa, ki so ga opravili tik pred prihodom na Otok, dva dni po prihodu pa so morali opraviti test PCR ter se samoizolirati, dokler niso dobili izvida. Necepljeni potniki bodo morali še vedno opraviti test pred prihodom ter testa PCR drugi in osmi dan po prihodu ter se za najmanj deset dni samoizolirati. Britanski premier Boris Johnson je ob objavi odločitve dejal, da testi, ki jih morajo potniki opraviti pred prihodom, številne odvračajo od potovanj, saj se bojijo, da bodo ostali v tujini ter imeli dodatne stroške.

icon-expand Koronavirus v Veliki Britaniji FOTO: AP

Britanske oblasti so se za olajšanje pravil odločile, ko se je izkazalo, da je bil zadnji teden minulega leta eden od 15 ljudi v Angliji okužen z novim koronavirusom. Vlada je nova pravila sprejela za Anglijo, kasneje so lokalne oblasti v Walesu sporočile, da bodo veljale tudi za območje Walesa. Po pričakovanjih bodo podobno odločitev sprejeli tudi na Škotskem in Severnem Irskem. Britanska vlada je v sredo tudi sklenila, da ljudem, ki nimajo simptomov, pozitivnega hitrega testa ne bo treba več potrjevati s testom PCR, temveč se bodo morali samoizolirati. Na ta način želijo nekoliko sprostiti preobremenjen zdravstveni sistem. Kljub sprošanju nekaterih ukrepov, pa se v britanskih bolnišnicah od februarja lani zdravi najvišje število covidnih bolnikov. Po podatkih vlade je bilo v torek v Združenem kraljestvu v bolnišnicah skupaj 17.276 covidnih bolnikov, kar je 58 odstotkov več kot prejšnji teden.

Britanski premier Boris Johnson je v sredo dejal, da se število bolnišničnih sprejemov podvoji vsakih devet dni in da se v državi soočajo z najhitrejšim porastom primerov covida-19 doslej. Zadnji razpoložljiv podatek o sprejemih v bolnišnice za celotno Združeno kraljestvo kaže, da je bilo 28. decembra v bolnišnico sprejetih 2258 covidnih bolnikov, kar je za 83 odstotkov več kot teden pred tem. V drugem valu epidemije je bilo največ covidnih bolnikov v enem dnevu hospitaliziranih 12. januarja 2021, in sicer 4583. V Veliki Britaniji je zaradi hudega pomanjkanja osebja v povezavi s koronavirusno različico omikron več kot 20 bolnišnic že razglasilo kritične razmere, kar bi lahko vodilo v to, da bolnišnice ne bi uspele več zagotavljati ključnih storitev. Uradni tiskovni predstavnik predsednika vlade je sicer poudaril, da lahko kritične razmere v določenih okoliščinah trajajo nekaj ur, en dan ali pa tudi dlje, zato to ni dober pokazatelj uspešnosti nacionalne zdravstvene službe. Na Hrvaškem nov rekord: potrdili več kot 9000 novih okužb Na Hrvaškem so po poročanju hrvaških medijev potrdili 9058 novih okužb s koronavirusom na dnevni ravni, kar je največ doslej. Pozitivnih je 45 odstotkov vseh testov na novi koronavirus. Največjo rast novih okužb so zabeležili v starostni skupini od 20 do 29 let. V državi že razmišljajo o dodatnih protikoronskih ukrepih.