V Italiji poživitveni odmerek proti covidu-19 po petih mesecih

"Poživitveni odmerek je ključnega pomena za boljšo zaščito nas samih in soljudi. Po zadnjem priporočilu Aife bo mogoče poživitveni odmerek prejeti pet mesecev po koncu prvega ciklusa. Vsi bi se morali cepiti, da bomo močnejši," je na Facebooku po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zapisal minister Speranza.

Na Južnem Tirolskem bodo v sredo za zajezitev okužb z novim koronavirusom začeli veljati strožji protikoronski ukrepi; vrata bodo morale zapreti diskoteke in nočni klubi, v javnem potniškem prometu bo uporaba zaščitne maske vrste FFP2 obvezna za vse, ki so starejši od šest let. V 20 občinah Južne Tirolske bo v veljavi delno zaprtje javnega življenja.