V Italiji preiskava zaradi visokega števila žrtev epidemije: zaslišali tudi premierja Conteja

Tožilci iz Bergama so v okviru preiskave visokega števila žrtev epidemije novega koronavirusa v pokrajini Bergamo in s tem povezanega ukrepanja vlade v Rimu zaslišali italijanskega premierja Giuseppeja Conteja. Poleg njega je predvideno tudi zaslišanje ministra za zdravje Roberta Speranze in notranje ministrice Luciane Lamorgese.

icon-expand Italijanski tožilci so danes zaslišali Giuseppeja Conteja. FOTO: AP

Že nekaj dni po pojavu izbruha je vlada zaprla deset občin v Lombardiji, vključno s Codognom, kjer so konec februarja zabeležili prvi potrjen primer bolezni. Tožilstvo sedaj zanima, zakaj se vlada za ta ukrep ni odločila tudi v občinah Alzano Lombardo in Nembro v pokrajini Bergamo, čeprav je bila k temu zaradi vse višjega števila okuženih večkrat pozvana. Zato so danes zaslišali italijanskega premierja Giuseppeja Conteja, predvideno pa je tudi zaslišanje ministra za zdravje Roberta Speranze in notranje ministrice Luciane Lamorgese.

Lombardija, na čelu z Bergamom, je namreč že marca postala središče epidemije v državi in po mnenju kritikov naj bi k temu bistveno prispevalo prav dejstvo, da niso odredili karantene za omenjeni dve občini. Svet so med drugim obšle fotografije vojaških tovornjakov, ki so iz Bergama odvažali krste s smrtnimi žrtvami covida-19.

icon-expand Vojaški tovornjaki so iz Bergama odvažali krste s smrtnimi žrtvami covida-19. FOTO: AP