V Italiji skupina posrednikov pri nabavi zaščitnih mask zaslužila milijone

Šlo naj bi za osem posameznikov, ki so posredovali pri sklepanju pogodb o nakupu osebne zaščitne opreme med italijansko državo oziroma posebnim komisarjem vlade za izredne razmere v pandemiji Domenicom Arcurijem na eni strani ter tremi kitajskimi konzorciji na drugi strani. Gre za pogodbe o nabavi več kot 800 milijonov zaščitnih mask FFP2 in FFP3 ter tudi kirurških mask v skupni vrednosti 1,25 milijarde evrov.

Po ugotovitvah italijanske finančne policije je skupina neimenovanih posrednikov pri sklepanju teh pogodb v svoje žepe pospravila za več deset milijonov evrov nezakonitih provizij, ki so jim jih izplačala kitajska podjetja, da so dobila velik posel. Očitajo jim nezakonito posredovanje oziroma trgovanje z vplivom, preprodajo ukradenega blaga in pranje denarja.

Zaslužkarjem naj bi sicer po poročanju dnevnika Corriere della Serrastopili na prste že lansko pomlad, ko se je Italija spopadala s prvim valom epidemije. V racijah, ki so povezane s to operacijo, pa naj bi zasegli premoženje, ki je uradno v lasti več podjetij – med drugim nepremičnine, deleže v finančnih in zavarovalnih družbah, delnice podjetij ter luksuzne izdelke, kot so nakit in ure, avtomobili, motorji in jahta.