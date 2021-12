V Italiji strožja pravila proti covidu-19

V Italiji so v veljavo stopili strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, v skladu s katerimi so necepljeni oziroma tisti, ki covida-19 niso preboleli, izključeni iz večjega dela javnega življenja. Vstop v restavracije, kulturne ustanove in na športne prireditev imajo namreč le cepljeni in prebolevniki.

Strožji ukrepi, ki jih je vlada premierja Maria Draghija sprejela konec prejšnjega meseca, bodo veljali najmanj do 15. januarja. Iz ukrepov so izvzeti otroci do 12. leta starosti. Vsi potniki v javnem prometu, tudi mestnem, pa morajo biti cepljeni, prebolevniki ali morajo imeti negativen test na novi koronavirus. icon-expand V Italijiso začela veljati strožja pravila proti covidu-19 FOTO: Shutterstock Italijani svoj status dokazujejo s t. i. zelenim potrdilom, ki je na voljo v digitalni ali natisnjeni obliki. Na smučiščih v Italiji velja pravilo PCT, medtem ko gredo lahko v gorske koče samo cepljeni in prebolevniki. Tujci lahko svoj status dokazujejo z evropskim covidnim potrdilom. S 15. decembrom bo v Italiji postalo obvezno cepljenje za osebje, zaposleno v šolah, policiste in vojake. Že od aprila je cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse zdravstvene delavce. Od oktobra v Italiji velja tudi pravilo, po katerem morajo biti vsi zaposleni cepljeni, prebolevniki oziroma morajo imeti veljaven test na novi koronavirus.