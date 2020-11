V Italiji strožji ukrepi, v ZDA drug dan zapored največ dnevnih okužb

Poleg tega so zaprli muzeje, sredstva javnega prevoza so lahko le polovično zasedena. Trgovski centri bodo ob koncih tedna zaprti, odprte bodo le trgovine z živili, lekarne in kioski.

V Italiji od danes veljajo strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, med drugim uvajajo nočno policijsko uro. V skladu z odlokom italijanske vlade, ki bo veljal do začetka decembra, bo po vsej državi tako veljala prepoved izhodov med 22. in 5. uro.

Šolarji od 6. leta naprej morajo odslej pri pouku ves čas nositi zaščitne maske. Na srednjih šolah bo pouk potekal na daljavo.

V skladu z odlokom je po novem 20 italijanskih dežel glede na faktor prenosa okužb in druge parametre razdeljenih na rdeče, oranžne in rumene, kar pomeni različne stopnje omejitvenih ukrepov.

Na rdečih območjih, med katera trenutno sodijo Dolina Aoste, Piemont, Lombardija in Kalabrija, veljajo najstrožji ukrepi. Med drugim so v veljavi omejitve gibanja. Prebivalci lahko dom zapustijo zgolj iz službenih ali zdravstvenih razlogov ter zaradi spremstva otrok v šolo. Zaprte so vse storitve, ki niso nujne, in gostinski obrati. Mogoča sta le dostava in prevzem hrane.

V rdečih deželah so v četrtek izrazili nasprotovanje ukrepom. Najbolj glasni so v Lombardiji, kjer so ukrepe označili za prestroge in da bodo imeli pogubne posledice za gospodarstvo. Že v preteklosti so po državi potekali tudi protesti proti ukrepom.

V ZDA v četrtek potrdili več kot 114.000 okužb s koronavirusom

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA v četrtek potrdili najmanj 114.876 primerov okužb z novim koronavirusom, skupno število okužb v ZDA pa je naraslo na 9,6 milijona. Za covidom-19 je doslej umrlo že 235.000 Američanov.

Zdravstveni strokovnjaki so že zadnjih nekaj tednov svarili, da bo število dnevnih okužb v ZDA kmalu preseglo 100.000, to je se prvič zgodilo v sredo in ponovilo v četrtek. V četrtek je obenem zaradi covida-19 umrlo najmanj 1159 ljudi, kar je 20 odstotkov več kot prejšnji četrtek.

Tudi strokovnjaki v ZDA ob tem opozarjajo na pritisk na zdravstveni sistem. Severna Dakota je včeraj tako na primer sporočila, da imajo v celotni zvezni državi le še osem prostih postelj na oddelkih intenzivne nege.

V četrtek so novo najvišje število okužb na dnevni ravni med drugim potrdile zvezne države Kolorado, Illinois, Minnesota, Pensilvanija, Utah in Wisconsin. Najmanj 16 držav pa je beležilo najvišje število hospitalizacij bolnikov s covidom-19. Najvišji porast novookuženih beležijo države ameriškega srednjega zahoda.