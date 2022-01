V Italiji za številne dejavnosti pogoj PC, v Avstriji obvezne maske med poukom

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 10.804 nove okužbe s koronavirusom, kar je precej nad povprečjem zadnjih sedmih dni. Otroci morajo po novem tudi med poukom obvezno nositi masko. Tudi v Italiji zaostrujejo ukrepe: za obisk hotelov, kongresnih centrov in restavracij ter uporabo smučarskih žičnic ter lokalnega in medkrajevnega prevoza morajo stranke dokazati, da so bile cepljene ali da so prebolele covid-19.

Avstrija je še naprej v primežu koronavirusne različice omikron, v zadnjem dnevu so namreč potrdili 10.804 nove okužbe s koronavirusom, kar je precej nad povprečjem zadnjih sedmih dni. Ob vrnitvi šolarjev v klopi po počitnicah pa je bilo danes najprej na vrsti testiranje. Nazadnje so v nedeljo tako visoko število okužb zabeležili novembra lani. Povprečje zadnjih sedmih dni je sicer 8771 okužb. Delež pozitivnih PCR-testov v zadnjem dnevu je bil okoli dva odstotka. Znova beležijo tudi porast covidnih bolnikov v bolnišnicah. Trenutno bolnišnično oskrbo potrebuje 935 covidnih bolnikov, kar je 24 več kot dan prej. Na intenzivni negi je 264 ljudi. V zadnjem dnevu je umrlo še sedem covidnih bolnikov. Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 ljudi je 687,3. V Avstriji se je po dveh tednih počitnic znova začela šola. Učenci so se morali že ob prihodu testirati, do konca februarja pa se bodo morali trikrat tedensko, od tega najmanj enkrat s PCR-testom. Po novem je tudi med poukom nujno nošenje maske. Na Solnograškem je bilo med drugim pozitivnih okoli sto hitrih testov, trenutno pa še čakajo na rezultate PCR-testov. V celi deželi se okoli pet razredov šola na daljavo. Za več dežel se danes še ne pričakuje objave rezultatov. V Italiji začele veljati dodatne omejitve potovanj V Italiji pa so danes začele veljati dodatne omejitve za zajezitev novega koronavirusa. Za obisk hotelov, kongresnih centrov in restavracij ter uporabo smučarskih žičnic ter lokalnega in medkrajevnega prevoza morajo stranke dokazati, da so bile cepljene ali da so prebolele covid-19.

icon-expand Dodatne omejitve v vsakdanjem življenju vplivajo zlasti na necepljene prebivalce in turiste, saj negativen test na novi koronavirus marsikje ne zadostuje več. FOTO: AP

Kabinet pod vodstvom predsednika vlade Maria Draghija se je o strožjih omejitvah dogovoril konec lanskega leta. Dodatne omejitve v vsakdanjem življenju vplivajo zlasti na necepljene prebivalce in turiste, saj negativen test na novi koronavirus marsikje ne zadostuje več. Turisti iz Evropske unije lahko za gibanje po Italiji predložijo QR kode svojih potrdil o cepljenju ali prebolelosti. Nova pravila zdaj veljajo tudi za ekipne športe. Nogometaši morajo biti na primer cepljeni ali prebolevniki, da lahko igrajo. V državi s približno 60 milijoni prebivalcev se je v zadnjem času močno povečalo število novih okužb z novim koronavirusom. Nazadnje objavljena sedemdnevna incidenca je rekordno visoka in znaša 1669 okužb na 100.000 prebivalcev v državi. Kljub rekordnemu številu okužb se je danes po zimskih počitnicah v večini države znova začel pouk. Nekateri strokovnjaki in politiki se bojijo, da bo zaradi velikega števila okužb med otroki veliko razredov kmalu moralo preiti na učenje na daljavo. Tudi v železniškem prometu so zaradi pomanjkanja osebja pričakovane odpovedi vlakov in nadomestne storitve. V Indiji začenjajo cepljenje s poživitvenim odmerkom V Indiji so danes spričo hitrega širjenja koronavirusne različice omikron začeli cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 za zdravstvene delavce in ljudi, ki so starejši od 60 let. Prve študije iz drugih držav namreč kažejo, da lahko poživitveni odmerek zagotovi večjo zaščito pred novo različico omikron. Indijske oblasti zaenkrat še niso sprejele odločitve o cepljenju s poživitvenim odmerkom za vse odrasle. V državi z 1,3 milijarde prebivalcev je tako za zdaj do poživitvenega odmerka upravičenih več kot 57 milijonov ljudi.

icon-expand V Indiji so do zdaj zabeležili več kot 35 milijonov okužb z novim koronavirusom in skoraj 484.000 smrti covidnih bolnikov. FOTO: AP

Indija je prejšnji teden začela tudi cepljenje mladostnikov, ki so stari od 15 do 18 let. Več kot 91 odstotkov odraslega prebivalstva v državi je prejelo vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19, 66 odstotkov ljudi pa je bilo po podatkih indijskih zdravstvenih oblasti cepljenih v celoti. V državi so danes poročali o 179.723 novih okužbah z novim koronavirusom, kar je okoli 12 odstotkov več kot dan prej. Uradno so v državi potrdili 4033 primerov okužb z različico omikron, vendar naj bi bilo dejansko število okužb veliko večje. Kitajska zaznava vse več primerov okužbe z različico omikron Kitajska pa poroča o več primerih zelo nalezljive različice koronavirusa omikron. Oblasti so tako zaradi izbruha virusa v večjih mestih le nekaj tednov pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu v nizki pripravljenosti.