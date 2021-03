V Italiji zaostrujejo ukrepe, od ponedeljka rdeče obarvana približno polovica dežel

Vlada je zaostrila tudi pravila o razvrščanju dežel glede na število okužb. Delitev dežel na različno obarvane – rdeče, oranžne, rumene in bele – glede na število okužb so sicer v 60-milijonski Italiji v boju proti pandemiji uvedli lani jeseni. Rdeče bodo po novem dežele, kjer so v zadnjem tednu potrdili 250 novih okužb na 100.000 prebivalcev.

Trenutno so od skupaj 20 italijanskih regij tri na jugu države obarvane rdeče, oranžnih je deset, rumenih šest, bela je le Sardinija. Od ponedeljka pa jih bo predvidoma 11 rdečih, med njimi tudi Furlanija - Julijska krajina, Benečija, Lombardija in Lacij. Osem bo oranžnih, Sardinija pa ostaja bela, ob sklicevanju na vire na ministrstvu za zdravje poročajo italijanski mediji.

Na rdečih območjih so zaprti vsi lokali in restavracije, mogoč je le prevzem hrane in pijače za s sabo, zaprte so vse nenujne trgovine, pouk pa poteka na daljavo. V oranžnih območjih so trgovine odprte, lokali in restavracije pa ostajajo zaprti. V rumenih območjih so trgovine odprte, prav tako lokali in restavracije, ki pa se morajo zapreti ob 18. uri. V belih območjih z majhnim tveganjem za okužbo pa lahko mnoge od teh omejitev opustijo in restavracije lahko na primer zvečer strežejo hrano.

V Italiji so sicer poročali o 380 smrtnih žrtvah covida-19, dan prej pa o 373. Od začetka epidemije je v sosednji državi zaradi novega koronavirusa umrlo več kot 100.000 covidnih bolnikov, z novim koronavirusom se je okužilo 3,1 milijona ljudi, v zadnjem dnevu več kot 26.800, kažejo podatki italijanskega ministrstva za zdravje.

"Več kot leto dni od začetka zdravstvenih izrednih razmer se na žalost soočamo z novim valom okužb," je med današnjim obiskom v cepilnem centru na rimskem letališču Fiumicino povedal italijanski premier Mario Draghi. "Spomin na to, kaj se je zgodilo lansko pomlad, je še živ. Storili bomo vse, da se to ne bo ponovilo,"je zagotovil.