V Izraelu preučujejo učinkovitost in varnost četrtega odmerka cepiva

V Izraelu so začeli prebivalce s tretjim odmerkom cepiti že poleti.

"V tej študiji bomo preverili, kakšen je vpliv četrtega cepljenja na število protiteles in na preprečevanje bolezni. Preverili bomo tudi varnost," je povedala direktorica oddelka bolnišnice za infekcijske bolezni, Gili Regev-Johai.

V študiji sodeluje 150 zdravstvenih delavcev, zaposlenih v bolnišnici, ki so tretji odmerek cepiva proti covidu prejeli do 20. avgusta. Glede na serološke teste imajo vsi nizko raven protiteles proti novemu koronavirusu v krvi, in sicer pod 700. Zdaj jih bodo cepili s četrtim odmerkom.

Izraelske oblasti so sicer zaradi širjenja nove koronavirusne različice omikron že prejšnji teden priporočile cepljenje s četrtim odmerkom za starejše od 60 let, zdravstveno osebje in osebe z oslabljenim imunskim sistemom.

V Izraelu se je četrti val pandemije covida-19 že končal, a se število novih okužb v zadnjem času znova povečuje. V državi je polno cepljenih okoli 60 odstotkov od 9,4 milijona prebivalcev. Polna precepljenost pomeni, da so osebe prejele tri odmerke ali pa še ni minilo šest mesecev od drugega odmerka cepiva. Po navedbah ministrstva za zdravje okoli 31 odstotkov prebivalstva ni prejelo še niti prvega odmerka, pri devetih odstotkih pa se je veljavnost cepljenja iztekla.