Okužbo potrdili pri bolniku v jeseniški bolnišnici, primer tudi v Elanu

Ker so v bolnišnici pri nekaterih bolnikih, ki so od prejšnjega tedna izolirani na gastroenterološkem oddelku, opazili znake morebitne okužbe z novim koronavirusom, so jim v ponedeljek znova vzeli brise. Rezultat za enega od bolnikov, ki sicer ni kazal znakov okužbe, je bil pozitiven, zato so ga odpeljali na infekcijsko kliniko v Ljubljani, so pojasnili v Splošni bolnišnici Jesenice.

Zaradi omenjenega primera danes poteka tudi ponovno testiranje zaposlenih v bolnišnici, ki je bilo skupaj s testiranjem 18 bolnikov na oddelku načrtovano šele za sredo. Tako bodo danes odvzeli brise približno 50 zaposlenim.

Bolnišnica, kjer so okužbo pri zaposleni odkrili v četrtek zvečer, petkovi testi med njenimi sodelavci in bolniki pa so bili negativni, medtem še naprej ostaja zaprta za obiskovalce. Dovoljena je le prisotnost zdravega starša ali skrbnika na pediatričnem oddelku in partnerja pri porodnicah. Spremenjeno ostaja tudi delo na gastroenterološkem oddelku.

Na Jesenicah so v minulih dneh odkrili šest okuženih z novim koronavirusom, povezani pa naj bi bili z istim primerom.

Okužen zaposleni v Elanu