V jeseniški bolnišnici že pred dvema tednoma najmanj dva bolnika z angleškim sevom

Kot je danes še povedala strokovna direktorica Splošne bolnišnice Jesenice Anja Jovanovič Kunstelj, so za testiranje na angleški sev, ki ga je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, naključno izbrali šest pozitivnih brisov z enega od bolnišničnih oddelkov, in sicer iz obdobja, ko so v bolnišnici beležili povečano število okužb z novim koronavirusom.

V ponedeljek se je pokazalo, da sta bila dva bolnika, ki so jima okužbo potrdili 11. oziroma 12. januarja, dejansko okužena z novim sevom. "Zelo verjetno je v Sloveniji teh okužb z novim sevom še več," je na podlagi dobljenih podatkov izpostavila Jovanovič Kunsteljeva. To se ji ne zdi presenetljivo, saj do širjenja novega seva prihaja tudi v drugih državah.