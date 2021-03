V jordanski bolnišnici umrlo šest covidnih bolnikov, ker je zmanjkalo kisika

Pred bolnišnico v jordanskem mestu Salt zahodno od prestolnice Aman se je zbralo več sto ljudi, ki so protestirali zaradi smrti bolnikov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Jordanski minister Nazir Obiedat za zdravje je sporočil, da je v bolnišnici med 6. in 7. uro zjutraj za skoraj eno uro zmanjkalo kisika, kar je verjetno privedlo do smrti šestih bolnikov. "Kot minister za zdravje prevzemam polno moralno odgovornost za to, kar se je zgodilo, in sem premierju podal odstop," je dodal.

Tiskovni predstavnik vlade je sporočil, da je premier Bišer al Kasavneh tudi sam zahteval ministrov odstop.