V Južni Afriki dosegli vrh četrtega vala, ki ga je poganjal omikron

Od izbruha novega koronavirusa leta 2020 so v Južni Afriki potrdili skupno 3,5 milijona okužb in 91.000 smrti, kar jih uvršča na prvo mesto najbolj prizadetih afriških držav zaradi covida-19. Novo različico omikron so prvič zabeležili pretekli mesec.

Število novih okužb in sprejemov v bolnišnice se je zmanjšalo v skoraj vseh provincah v državi. V preteklem tednu so zabeležili 89.781 novih primerov, teden pred tem pa 127.753. Oblasti pravijo, da imajo dovolj prostih bolnišničnih kapacitet za covidne bolnike, prav tako lahko opravljajo osnovne zdravstvene storitve.

Južnoafriška vlada je po četrtkovi seji javnosti predstavila aktualne epidemiološke podatke. Poudarili so, da je nova različica koronavirusa – omikron – zelo prenosljiva, a so ob tem zabeležili manjše število hospitalizacij kot pri preteklih valih epidemije. Število smrtnih primerov se je medtem rahlo povečalo.

Ker so se epidemiološke razmere izboljšale, se je vlada odločila za sproščanje ukrepov. Odpravili so omejitev gibanja med polnočjo in četrto uro zjutraj. Trgovine bodo lahko prodajale alkohol v skladu z običajnimi pravili in ne več izključno do 23. ure, kot je veljajo do zdaj.

Javna zborovanja ostajajo omejena na največ 1000 udeležencev v zaprtih prostorih in največ 2000 na prostem. Javnost so znova pozvali k cepljenju in upoštevanju osnovnih ukrepov, kot je nošnja maske. Kot so še dodali, bodo pozorno spremljali razmere, v primeru ponovnega povečanja sprejemov v bolnišnice pa bodo ukrepe zaostrili.

Omikron se medtem pospešeno širi v Evropi in Indiji. V Franciji so že drugi dan zapored potrdili več kot 200.000 okužb, oblasti v Indiji pa so zaradi porasta okužb v vseh večjih mestih uvedle policijsko uro. V Izraelu so medtem odobrili že četrti odmerek cepiva proti covidu-19.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pred dnevi opozorila na cunami okužb z različicama delta in omikron, ki bi lahko zdravstvene sisteme po svetu znova privedel do zloma.