V kabinetu predsednika vlade okužen strokovni sodelavec

V kabinetu premierja Janeza Janše so potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom. Uslužbenca so zaradi slabšega počutja v četrtek testirali na covid-19 in test je bil pozitiven, so potrdili v Uradu vlade RS za komuniciranje. V skladu s smernicami in epidemiološkimi priporočili NIJZ so za vse zaposlene, ki so bili v stiku z navedenim uslužbencem, organizirali testiranje.

Vsi testi pa so bili negativni. "Glede morebitnih dodatnih ukrepov smo v stiku s pristojnim epidemiologom, ki je priporočil, da se v prihodnjem tednu izvede kontrolno testiranje. Sodelavka, ki sicer z obolelim deli pisarno, pa bo kljub dobremu počutju in negativnemu testu preventivno ostala v karanteni do kontrolnega testiranja," dodajajo v Ukomu.