Zaradi porasta okužb bodo v Kaliforniji znova zaprli lokale in kinodvorane

V ZDA se je po podatkih univerze Johns Hopkins z novim koronavirusom okužilo že 3,36 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 135.600. Zaradi hitrega širjenja koronavirusa v Kaliforniji, kjer so doslej potrdili 333.000 okužb, je tamkajšnji guverner Gavin Newsom znova ukazal zapreti bare, restavracije in kinodvorane, pa tudi salone, cerkve in telovadnice. V okrožjih Los Angeles in San Diego šol še ne bodo odprli.

Poleg Kalifornije, kjer je guverner Gavin Newsom v 30 najbolj prizadetih okrožjih dal zapreti tudi cerkve, frizerske salone in telovadnice, so nov epicenter okužb v ZDA Florida, Teksas in Arizona. Ob sedanjem trendu širjenja koronavirusa bi Kalifornija po številu okužb lahko dohitela New York, ki je najhujši udarec prestal marca, aprila in maja, sedaj pa se položaj tam umirja. Kalifornijski guverner Newsom ni zaprl šol, čeprav sta se dve veliki šolski okrožji, Los Angeles in San Diego, s skupaj 706.000 šolarji in 88.000 zaposlenimi odločili, da bo pouk potekal za zdaj le na daljavo. Predsednik ZDA Donald Trumpsicer grozi, da bo šolam in okrožjem, kjer se pouk ne bo izvajal v učilnicah, odvzel zvezna sredstva ali jim celo odvzel status davkov oproščenih ustanov.

icon-expand Odprtje Disneylanda na Floridi v času rasta okužb. FOTO: AP

Na Floridi so v soboto in nedeljo potrdili skupaj 28.000 novih okužb, kljub temu pa so v soboto v Orlandu odprli zabaviščni park Disney World. Maloštevilnim obiskovalcem, ki morajo nositi maske, merijo temperaturo, upoštevati morajo pravila socialne distance. Republikanski guverner države Ron DeSantisje šele v ponedeljek, ko so spet potrdili 12.000 okužb, priznal, da število okužb v državi narašča. Vesel je sicer, da je zadnja dva dni potrjenih okužb le 11 odstotkov od vseh opravljenih testov, čeprav jih je bilo na primer maja le 2,3 odstotka. Pretekli teden jih je bilo po 20 odstotkov na dan. Florida ima sedaj skoraj 283.000 okužb in 4277 smrti zaradi covida-19. Okužbe še naprej naraščajo v 40 zveznih državah ZDA, na tretjem mestu pa je s skoraj 269.000 okužbami Teksas, kjer je doslej umrlo 3257 ljudi. Arizona je že na sedmem mestu s 124.000 okužbami in 2245 mrtvimi. Tam je sedaj v bolnišnicah zasedenih 90 odstotkov kapacitet, na ventilatorjih je rekordnih 671 oseb, na intenzivni negi pa prav tako rekordnih 936 oseb. Mesto New York, kjer je doslej umrlo približno 23.000 ljudi, v soboto prvič od 13. marca ni poročalo o nobeni smrti zaradi covida-19, v petek pa so potrdili le dva primera. V celotni državi New York je sedaj v bolnišnicah zaradi covida-19 še 792 ljudi, pozitivni testi se že tri tedne gibljejo okrog enega odstotka, v nedeljo pa je po državi zaradi covida-19 umrlo deset ljudi. Newyorški župan Bill de Blasio je sicer v ponedeljek opozoril, da opažajo naraščanje okužb med mladimi.

icon-expand Trump bije osebno vojno s Faucijem. FOTO: AP