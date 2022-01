V karanteni skoraj 33.000 šolajočih se otrok in mladostnikov, tudi polno cepljeni

V karanteni pa so tudi vsi otroci oz. mladostniki, ki so bili v visoko tveganem stiku z okuženim, ne glede na to, ali so proti covidu-19 polno cepljeni ali ne. Na to smo opozorili že konec decembra zatem, ko so začela veljati nova pravila glede odrejanja karanten, ki so določala, da osebi ni treba v karanteno po visoko tveganem stiku le, če je prejela poživitveni odmerek. A mladoletniki do poživitvenega odmerka sploh ne morejo priti, razen če imajo bolezen, ki slabi njihov imunski sistem.

Osnovne šole v letošnjem šolskem letu obiskuje dobrih 193.000 učenk in učencev, od katerih jih je na današnji dan 19.651 v karanteni. Tako po podatkih Sledilnika za covid-19, ki se sklicuje na informacije ministrstva za izobraževanje, kažejo, da je trenutno v karanteni 936 oddelkov v osnovnih šolah. Poleg tega je v karanteni 12.808 srednješolcev od okoli 76.000 mladostnikov, kolikor jih obiskuje srednje šole. Tako je v karanteni 495 oddelkov v srednjih šolah. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v zadnjem tednu (do 9. januarja) med otroki in mladostniki, starimi od pet do 18 let, potrjenih dobrih 4200 primerov okužbe z novim koronavirusom.

V ponedeljek so se sicer pravila glede odrejanja karanten nekoliko sprememnila, trajanje karantene je skrajšano na sedem dni, poleg tega so dodali nove izjeme. V karanteno tako ne bo več treba tudi osebam, ki so prebolele covid-19 in to dokazujejo s pozitivnim testom PCR, od katerega je minilo vsaj deset in največ 45 dni. Medtem pa polno cepljenih otrok med te izjeme niso dodali, kar je razburilo mnoge starše. Mnogi otroci so se namreč cepili tudi zato, da bi jim to omogočilo nemoteno izobraževanje v šolah.

Čakajoč na odločitev EMA glede cepljenja mladoletnikov s poživitvenim odmerkom

Na ministrstvu za zdravje so za 24ur.com pojasnili, da so trenutno veljavne izjeme od karantene na domu določene na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je upošteval poslabševanje epidemiološke situacije v Sloveniji in po svetu zaradi različice omikron.

Ob tem pa dodajajo, da je strokovna skupina ministrstva za zdravje že obravnavala vprašanje, ali bi tudi mladoletnikom omogočili cepljenje s poživitvenim odmerkom. Na ta način jim tako po trenutnih pravilih ne bi bilo treba v karanteno. Predlog so posredovali posvetovalni skupini za cepljenje NIJZ, ki pa je predlagala, da se glede cepljenja mladostnikov s poživitvenim odmerkom počaka do odobritve s strani Evropske agencije za zdravila (EMA).

Proti covidu-19 je sicer v Sloveniji polno cepljenih 35.603 mladostnikov, starih od 12 do 17 let, in 204 otroci, stari do 11 let.