V karanteno tudi otroci, ki poživitvenega odmerka ne morejo prejeti

Epidemiologi so zaradi pojava nove različice novega koronavirusa omikron, ki je bistveno bolj nalezljiva, predlagali spremembo načina odrejanja karanten, ki omogoča le eno izjemo ob visokotveganem stiku z okuženim – to so cepljeni s poživitvenim odmerkom. Vlada je temu predlogu tudi sledila, tako da je nov režim odrejanja karanten od četrtka v veljavi.

A to pomeni, da morajo v karanteno tudi zdravi otroci, ki v skladu z navodili in smernicami cepljenja ne smejo dobiti dodatnega odmerka, razen če imajo bolezen, ki slabi njihov imunski sistem, torej so imunokompromitirani.

Poživitveni odmerek je namreč priporočljiv za starejše od 18 let, posebej priporočljiv pa za oskrbovance v domovih za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodih, starejše od 50 let, posebej ranljive kronične bolnike (ne glede na starost), družinske člane imunsko oslabljenih oseb, osebe z večjo poklicno izpostavljenostjo ter tiste, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi.

Prav tako bodo v karanteni pristali tisti, ki so preboleli covid-19 in so bili polno cepljeni. A take osebe po navodilih in priporočilih za cepljenje proti covidu-19, ki so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), poživitvenega odmerka sploh ne potrebujejo, lahko pa ga prejmejo, če to želijo.

V karanteno bodo denimo morali tudi vsi tisti, ki poživitvenega odmerka še niso prejeli, ker od osnovnega cepljenja z mRNK-cepivi še niso minili vsaj trije meseci oz. vsaj dva meseca od cepljenja z vektorskimi cepivi – to je najkrajši možni presledek, po katerem je mogoče prejeti poživitveni odmerek.

Starš: Vse skupaj je skregano z logiko

Na tak način je v karanteni pristal tudi devetošolec iz Murske Sobote, ki je bil dvakrat cepljen proti covidu-19 – drugi odmerek je prejel septembra. V dopisu ravnatelja namreč piše, da se morajo v karanteno napotiti vsi učenci 9. razredov, ki niso prejeli poživitvenega odmerka. Ker poživitveni odmerek za zdrave mladoletnike sploh še odobren, je po mnenju Aljoševega starša "vse skupaj skregano z logiko".

Tudi NIJZ v navodilih za cepljenje poudarja, da je cepljenje proti covidu-19 smiselno in varno tudi za otroke, saj cepljenje po eni strani učinkovito prepreči okužbe ter zmanjša možnost hujšega poteka in zapletov zaradi covida-19, po drugi strani pa "z zmanjšanjem možnosti širjenja okužbe otrokom omogoča tudi nemoteno šolanje in življenje".

Na NIJZ poudarjajo, da dosedanja dognanja za zdaj ne kažejo na to, da bi lahko zaradi kakršnega koli vzroka opredelili še kakšno izjemo za karanteno. Kot trdijo, bi z morebitnimi dodatnimi izjemami sprejeli večje tveganje, kar bi lahko imelo povzročilo naraščanje števila okužb. "Z vidika omejevanja števila okužb, ki jih prinaša različica omikron, je treba narediti vse, da se tveganje za širjenje omeji, saj lahko visoko število okužb slabo vpliva na že tako preobremenjen zdravstveni sistem, četudi bi bila bolezen blažja," so navedli za 24ur.com.