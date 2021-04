V Kočevju s plakati in letaki spodbujajo k cepljenju: prijav že več kot 300

V Kočevju so se naposlušali kritik Jelka Kacina zaradi uspešnosti, hitrosti in organiziranosti prvega cepljenja. In to vajo bodo ponovili. S plakati, letaki, radijskimi oglasi in kratkimi videoposnetki občane že od začetka tedna spodbujajo, naj se za cepljenje čim prej prijavijo. Pravijo namreč, da so zdaj na vrsti za cepljenje tisti, ki za ta korak potrebujejo le malce spodbude in potrditve, da je odločitev za cepljenje prava. In kakšni so rezultati njihovega truda? Samo v sredo so dobili 222 prijav.

