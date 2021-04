Bo zeleno digitalno potrdilo rešilo slovensko turistično sezono?

Državni sekretar Simon Zajc z ministrstva za gospodarstvo, ki sodeluje pri omenjenih pogovorih, na vprašanje, kaj nam bo omogočalo to zeleno digitalno potrdilo, odgovarja: "Naše ministrstvo je eno od tistih, ki je zelo zainteresirano za to, da omogočimo čim lažje prehajanje meja v tej koronakrizi, saj je za slovenski turizem, kjer več kot 70 odstotkov predstavljajo tuji gostje, vsak ukrep, ki bo to omogočal, dobrodošel."

Dokument bo brezplačen in bo na voljo v digitalni obliki ali na papirju. Medtem so v Evropskem parlamentu med razpravo o tako imenovanem covidnem potrdilu pozvali k brezplačnim testom, predvsem zaradi diskriminacije, ker je potrdilo o cepljenju brezplačno, testi pa so večinoma plačljivi. Komisija mora zagotoviti, da bodo vsi državljani Unije ob odpravljanju omejitev obravnavani enako, poudarja Evropski komisar za pravosodje.

Pojasnil je še, da tega pisma uradno sicer še niso podpisali, vlada mora to namreč še obravnavati. Na vprašanje, kdo vse ga bo lahko dobil in kaj pričakujejo od njega, je poudaril, da to potrdilo nikakor ne sme biti diskriminatorno, da bo pa olajšalo prehode meja, saj bo lažje dokazovati izpolnjevane pogoje za prestop.

Pa bodo kljub zelenemu digitalnemu potrdilu možni še kakšni individualni dogovori med državami o režimu prehajanja meje? Recimo s Hrvaško že za prvomajske praznike oziroma med turistično sezono, ko tja hodi največ Slovencev? Minister na to odgovarja, da bo digitalno potrdilo le eno od orodij za lažje prehajanje, kar pomeni, da bodo dogovori med dvema državama še vedno mogoči:"Si pa želimo, da bi bili ukrepi in pogoji za prehod meja na ravni EU čim bolj enaki, da bi pri prestopanju državnih meja veljala enaka pravila. Dokler pa tega ne bo, bodo veljali tudi kakšni individualni sklepi med državami."

Zajc sicer podrobnosti o tem, kako bo videti dokument, še ne pozna, kot je povedal, pa bo zagotovo stroka povedala, koliko časa bo veljalo takšno potrdilo: "Samo časovnico, kdaj bo to pripravljeno, težko napovem. Naše ministrstvo si želi, da bi se to čim prej zgodilo. Če bi lahko do junija imeli vse pravne podlage, bi bilo za nas to zelo dobro. Čim prej tem bolje."