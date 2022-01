V komisiji za medicinsko etiko za razmislek o obveznem cepljenju za del prebivalstva

Komisija za medicinsko etiko poziva odgovorne zdravstvenike k strokovni enotnosti v oblikovanju preventivnih ukrepanj. Neenotnost stroke podpira proticepilsko razpoloženje v naši družbi, ki jo v epidemijskem stresu obremenjuje še družbena razdvojenost v sprejemanju in izpolnjevanju potrebnih in strokovno utemeljenih preventivnih ukrepanj.

Ukrepi so povsod isti, v različnih okoljih pa se v stroki in družbi razlikujejo le v njihovi intenzivnosti in v odzivih javnosti, dodajajo v komisiji. "V omejevanju epidemije komisija izreka podporo vsem ukrepom, ki so zakoniti, po svojem namenu preventivni in javno-zdravstveno etično utemeljeni. Mednje sodi tudi cepljenje in v številnih okoljih, kjer stanje epidemije to zahteva, uvajajo njegovo obveznost," navajajo v stališču, ki so ga sprejeli v ponedeljek.

Kot opozarjajo, ceno nizke precepljenosti v Sloveniji vsak dan plačujejo za covidom-19 oboleli, hospitalizirani, intenzivno zdravljeni in umrli bolniki, med katerimi je največ necepljenih.

Stroka glede uvedbe obveznega cepljenja razdeljena

V zadnjem času so se namreč okrepile pobude in pozivi k uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19. K temu so pozvali strokovni svet in infektologi UKC Ljubljana, v preteklosti tudi v Slovenskem zdravniškem društvu, k razmisleku o takšni odločitvi je večkrat pozvala tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.