V Kopru dan po protestu mirno, izvajajo nujno varstvo za 14 otrok

Po nedeljskem protestu proti ponovnemu zaprtju šol za učence prvega triletja v obalno-kraški regiji je na družbenih omrežjih zaokrožil poziv k bojkotu pouka na daljavo in simbolnim prihodom pred matične šole. Kljub temu je bilo danes zjutraj pred Osnovno šolo Koper mirno, tam izvajajo zgolj nujno varstvo za skupno 14 otrok.

Sprva naj bi nujno varstvo v Osnovni šoli Koper zagotovili za 16 otrok, a so starši dveh otrok to danes odpovedali, tako da imajo trenutno v nujnem varstvu 14 otrok. Te so glede na oddelke, ki jih otroci obiskujejo, razdelili v štiri mehurčke, je povedala ravnateljica OŠ Koper Ingrid Poropat. "Otroci so deležni celotnega tako obveznega kot razširjenega programa znotraj nujnega varstva, torej od 6. do 8. ure jutranje varstvo, sledi pouk, potem pa do 16. ure oziroma glede na potrebe staršev tudi podaljšano bivanje," je dodala ravnateljica. Z otroki sta ta čas dve učiteljici ter šest študentov koprske pedagoške fakultete, ki otroke spremljajo in so z njimi tudi pri pouku na daljavo iz prostorov šole. Sicer pa so staršem dali tudi navodilo, naj imajo tisti otroci, ki bodo v nujnem varstvu v šoli, s seboj vse potrebščine za izvajanje pouka, česar se tudi držijo, je še navedla Poropatova.

icon-expand Nedeljski protest za odprtje šol v Kopru. FOTO: Bobo

Na družbenem omrežju Facebook je sicer zaokrožil poziv skupine Skupna moč občanov, naj vsi računalniki ostanejo izklopljeni. "Vsi pred svoje matične šole s šolskimi torbami v znak, kaj si naši otroci želijo," so zapisali s pripisom: "Želimo nazaj v šolo!" Iz stranke Oljka pa so medtem županom istrskih občin poslali pobudo za sklic skupne izredne seje občinskih svetov s točko dnevnega reda "odprimo šole". Kot ocenjujejo v Oljki, ostri ukrepi omejevanja zaradi epidemije covida-19 povzročajo otrokom dolgoročne posledice na njihov razvoj in zdravje. Menijo, da je izobraževanje na daljavo neučinkovito in škodljivo. "Verjamemo, da bomo občinske svetnice in svetniki podprli prizadevanja, da se šole in vrtci takoj odprejo in se vzpostavi normalen (nekoč običajen) vzgojni in izobraževalni pedagoški proces," so še zapisali v pobudi za sklic izredne seje.

V nedeljo se je v Kopru zbralo več sto staršev in otrok ter drugih v znak protesta proti ponovnemu zaprtju šol v obalno-kraški regiji. Na mirnem shodu so udeleženci svoja stališča izrazili s transparenti, med katerimi je kraljeval napis "Šole morajo biti odprte; Dovolj! Zoom odpade!". Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer se je vlada minuli četrtek namreč odločila, da z današnjim dnem v obalno-kraških in zasavski regiji ponovno zaprejo šole. Te so se v omenjenih dveh ter še sedmih regijah za prvo triado odprle minuli torek. Tako kot v obalno-kraški so tudi v zasavski in nekaterih drugih regijah minuli konec tedna potekali protesti, prav tako so ponekod protestne akcije napovedane za danes.