Karantene, bolniške in zavračanje testiranj: kadrovske težave v Kranjskih vrtcih

V Kranjskih vrtcih iz tega razloga manjka približno 12 odstotkov zaposlenih. Ostali manjkajo zaradi karantene ali bolezni. Devet od približno 300 zaposlenih pa je v ponedeljek zavrnilo testiranje za novi koronavirus, zato danes niso mogli priti na delo. Kot je pojasnila Dolinarjeva, so se tudi ti zaposleni, med katerimi je pet strokovnih delavcev, znašli v hudi stiski. Danes pa so našli rešitev, tako da jih bodo namesto s hitrimi testi testirali z odvzemom krvi.

Dolinarjeva je na ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec že v četrtek naslovila pismo, v katerem jo seznanja z izjemno organizacijsko stisko v njihovem zavodu ob ponovnem odpiranju vrtcev in šol. Pristojne je pozvala, naj razmislijo o odprtju osnovnih šol vsaj do 5. razreda, saj prav odsotnost zaposlenih zaradi varstva lastnih otrok vrtcem predstavlja največjo oviro pri organizaciji dela.

15 enot vrtca odprtih le do 15.30

Njihova vrnitev v delovni proces bo dragocena, še vedno pa bo za izboljšanje razmer ključna vrnitev učencev 4. in 5. razredov v šole. Tedaj bodo lahko v Kranjskih vrtcih začeli daljšati delovni čas, ki so ga bili sedaj zaradi kadrovskih težav in prepovedi združevanja oddelkov v jutranjem in popoldanskem času primorani začasno skrajšati na zgolj devet ur. Tako je vseh 15 enot vrtca odprtih le med 6.30 in 15.30.

"To je zelo razburilo starše, kar je razumljivo, saj tisti, ki imajo službo v Ljubljani, v devetih urah ne morejo priti po otroke," je povedala Dolinarjeva. Razložila pa je tudi hudo stisko vodstva zavoda in enot zaradi nevzdržne situacije pri organizaciji dela, saj ne gre drugače, kot da je tudi v oddelkih z večjim številom majhnih otrok namesto dveh le en strokovni delavec. Za pomoč v oddelkih iščejo sicer študente in upokojence, vendar je odziv zelo majhen.

Prihodnji teden pričakujejo bistveno več otrok

Danes se je v Kranjske vrtce sicer vrnilo le dobrih 60 odstotkov vseh otrok, čeprav so po informativnih prijavah pričakovali 75 odstotkov otrok. Je pa njihova razporeditev zelo različna, tako da je v najmanjšem oddelku le šest, v največjem pa 21 otrok. Dolinarjeva ocenjuje, da nekateri starši ta teden še koristijo možnost, da jim za januar ne bi bilo treba plačati oskrbnine. Prihodnji teden pa v vrtcih pričakuje že bistveno več otrok.

Po zaprtju šol in vrtcev so oktobra v Kranjskih vrtcih imeli dnevno v nujnem varstvu od 60 do 70 otrok. Ta številka se je nato iz tedna v teden dvigala, tako da so imeli v prejšnjih tednih tudi že 190 otrok, kar pa je še vedno manj kot 10 odstotkov vseh, saj so Kranjski vrtci skrbeli tudi za nujno varstvo otrok, vključenih v vrtce pri osnovnih šolah, torej skupaj za približno 2160 otrok.