V Kranju od 1090 testiranih šolnikov na okužbo pozitivnih kar 164

Testiraje s hitrimi antigenskimi testi (HAT), tudi zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, se v kranjskem zdravstvenem domu danes sicer nadaljuje. Po besedah Gantar Žure so pričeli ob 7. uri, ob ločenem množičnem testiranju splošnega prebivalstva. Podatkov o tem, koliko oseb so doslej testirali in kolikšen je zaenkrat današnji delež pozitivnih, direktorica nima.

Rezultati pa vplivajo tudi na pedagoški proces. "Pri nas se je testiralo med 70 in 80 ljudi, od tega je bilo pozitivnih 22," je pojasnil ravnatelj Osnovne šole (OŠ) Stražišče Kranj Pavel Srečnik.

Pod njihovo okrilje poleg centralne šole spadajo še tri podružnične. "Večina pozitivnih je iz podružnice v Besnici, kjer smo že prejšnji teden zaradi okužb med otroki zaprli dva oddelka vrtca. Zdaj smo pa bili tam primorani zapreti še v večji meri - skupno tri oddelke šole in tri vrtčevske," je dejal ravnatelj. Poleg tega so zaradi včeraj pozitivnih testov v karanteni zdaj ostali trije razredi prve triade (po en oddelek prvega, drugega in tretjega razreda) centralne šole, pa tudi dva oddelka podružnice v Žabnici (en vrtčevski in en osnovnošolski oddelek).

Tudi Srečnik je potrdil, da so vse včeraj pozitivne danes napotili na dodatno testiranje s PCR-testi, saj je bil po njegovih besedah delež pozitivnih v Kranju včeraj res velik. "Naši zaposleni so bili na PCR-testiranje napoteni danes ob 9. uri, doslej so me od 22 'pozitivnih' o rezultatu obvestili trije - poročajo, da je test negativen," pravi ter dodaja, da zaključkov zaenkrat še ne bi želel podajati. "Težko je biti tukaj pameten, vsak ima svoje mnenje, iz medijev in javnih občil pa slišimo različne stvari. A če primerjam s prejšnjim tednom - takrat je bil na naši šoli na testiranju pozitiven en zaposleni, v celem Kranju pa sedem. Včeraj pa v vseh kranjskih šolah skupno nekaj čez sto," je ponazoril. "Zakaj se je tako povečalo, ne vem. Mi smo se zelo striktno držali ukrepov, vzpostavili smo mehurčke, skrbimo, da se tako otroci kot zaposleni med seboj ne mešajo," zagotavlja. Pa tudi včeraj potrjene okužbe so zelo razpršene. "Ti ljudje niso imeli kontaktov. Ne vem, kako naj si to interpretiram."

Starše otrok, kjer so celotni oddelki zaprti, so o tem, da je pouka zanje za nekaj časa konec, že obvestili. "To je dano dejstvo in tako je treba postopati. Mi je pa žal otrok pa tudi staršev - tudi njim se namreč s tem na glavo nakoplje dodatne preglavice," še pravi ravnatelj ter zaključuje, da si sam najbolj želi dvojega: otroke nazaj v šolah, seveda ob dejstvu, da bi vsi bili čim prej spet zdravi.