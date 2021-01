V Kranju v ponedeljek dve novi lokaciji za množično testiranje občanov

Pouk v prvi triadi in varstvo v vrtcih se bo po odločitvi vlade v gorenjski regiji in še nekaterih drugih regijah z ugodnejšim epidemiološkim stanjem nadaljeval tudi prihodnji teden, zato bo v ponedeljek v avli Mestne občine Kranj (MOK) znova potekalo množično testiranje zaposlenih v šolah in vrtcih.

Kljub temu se bodo na ta dan lahko testirali tudi občanke in občani, le da na nadomestnih lokacijah, so sporočili iz občine. In sicer:

– od 9. do 12. ure v Domu Janeza Filipiča v Naklem (Kranjska cesta 1, Naklo)

– od 12.30 do 15. ure v Domu krajanov v Šenčurju (Kranjska cesta 2 Šenčur)

Vse ostale dni – v torek, sredo in petek – bo brezplačno testiranje prebivalstva s hitrimi testi znova potekalo v avli MOK med 9. in 13. uro, razen v četrtek, ko bodo testiranje v istem terminu (med 9. in 13. uro) izvajali v stari lekarni v Cerkljah.