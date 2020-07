V Latinski Ameriki več kot štiri milijone okužb, v ZDA v zadnjem dnevu skoraj 64.000

V ZDA število okužb narašča predvsem v državah na jugu in zahodu države. Virus se hitro širi tudi v prestolnici Washington, kjer je županja v ponedeljek poostrila ukrepe in odredila obvezno nošenje zaščitnih mask. Prebivalci si jih morajo nadeti takoj, ko zapustijo svoje domove. "Ljudje morajo nositi masko, ko zapustijo svoje domove, če obstaja verjetnost, da bodo v stiku z drugo osebo za več kot nekaj trenutkov," so sporočili iz urada županje Muriel Bowser . Ukrepe so pospremili s kampanjo: "Preprosto: Ko odideš od doma, moraš nositi masko."

V ZDA so v sredo potrdili 63.967 novih okužb skoronavirusom, zaradi koronavirusne bolezni 19 pa je v enem dnevu umrlo 1.059 ljudi, od začetka epidemije že 142.942. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa se je doslej v ZDA okužilo 3,95 milijona ljudi. Po številu okužb je Kalifornija prehitela New York.

Zveznim državam, kjer so zaščitne maske obvezne, so se v zadnjih dneh pridružile tudi Indiana, Minnesota in Ohio. Vprašanje nošenja mask, ki ga kot ukrep za omejevanje prenosa okužb podpirajo strokovnjaki za javno zdravje, je sicer v ZDA postalo politično vprašanje.

Samo v Braziliji so doslej potrdili 2,2 milijona okužb, zaradi covida-19 je umrlo 82.771 ljudi, s čimer se država uvršča na drugo mesto, takoj za ZDA. Med prvimi desetimi državami po številu okužb so tudi Peru, Mehika in Čile, kjer so v vsaki od teh treh držav potrdili že več kot 300.000 okužb z novim koronavirusom.

Mehika je s 40.400 okužbami z novim koronavirusom na četrtem mestu. Država je v nedeljo po številu smrti zaradi covida-19 prehitela Italijo in se uvrstila za ZDA, Brazilijo in Veliko Britanijo.

V Braziliji so v sredo zabeležili nov rekord dnevnih novih okužb. Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje so potrdili 67.860 novih okužb s koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 1284 bolnikov. V Braziliji so pred tem največ novih dnevnih okužb potrdili 19. junija, in sicer 54.771.

Vse to naj bi nakazovalo, da epidemija v tej državi še zdaleč ni pod nadzorom. Po oceni strokovnjakov bi lahko bile številke okuženih v Braziliji še večje, saj v državi hkrati opravijo zelo malo testov. Državi poleg tega še ni uspelo začrtati uspešne strategije za boj proti epidemiji.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki je od 7. julija v karanteni, ker so pri njemu prav tako potrdili okužbo z novim koronavirusom, se sooča s kritikami, da je v preteklosti podcenjeval virus ter nasprotoval ukrepom za zajezitev okužb, ki so jih uvedle posamezne brazilske zvezne države in lokalne oblasti. Iz urada brazilskega predsednika so ob tem v sredo sporočili, da je bil zadnji test na okužbo pri Bolsonaru prav tako pozitiven, zaradi česar predsednik ostaja v karanteni in je odpovedal vsa načrtovana potovanja v bližnji prihodnosti.