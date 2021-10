V Latviji zaustavljajo javno življenje, v Genovi razgnali protestnike

Protesti so se začeli prejšnji petek, potem ko so v Italiji uveljavili obveznost PCT za vse zaposlene tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Ti morajo po novem predložiti potrdilo, da so ali cepljeni proti covidu-19 ali so ga v zadnjih šestih mesecih preboleli ali pa so bili v zadnjih dveh dneh negativni na testiranju. Če tega ne naredijo, ne smejo na delovno mesto.

Med drugim so se za stavko zaradi novega ukrepa odločili pristaniški delavci v Trstu in Genovi, pri čemer jim je prišlo solidarnost izkazat na tisoče ljudi z različnih koncev Italije. V Genovi so s protestnim sedenjem teden dni 24 ur na dan blokirali t. i. vhod Etiopija v pristanišče. Tam so se dobesedno utaborili ‒ postavili so si šotore, začasne kuhinje in sanitarije. Ko je danes na območje vdrla policija in ga izpraznila, je bilo sicer tam le še okoli 30 protestnikov in akcija je minila relativno mirno, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.