V lekarnah ne bo več obvezna uporaba zaščitnih mask

Kot so pojasnili na vladi, je omenjene spremembe predlagala strokovna skupina za covid-19, ki jo vodi Mateja Logar, glede na ugodnejšo epidemiološko sliko in značilnosti koronavirusne različice omikron. Omenjene novosti zajema spremenjeni odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. Odlok bo pričel veljati dan po objavi v uradnem listu.