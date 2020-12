V lekarnah pomanjkanje kadra, grozi zapiranje posameznih lekarn

Po vsej državi se namreč v tem času soočajo z velikim pomanjkanjem kadra, zato na zbornici poudarjajo, da lahko neodgovorno ravnanje in vnos okužbe v lekarno privedeta do resnih posledic in tudi do zaprtja lekarne. Še posebno v manjših krajih, kjer v lekarni dela le en magister farmacije – takšnih je kar četrtina slovenskih lekarn – vnos okužbe pomeni, da lahko ljudje čez noč ostanejo brez zdravil.

"Zagotavljanje neprekinjene preskrbe z zdravili je v trenutni situaciji izredno pomembno. Poskrbeti želimo za vse uporabnike. To lahko storimo le, če zaposleni v lekarnah ostanemo zdravi," so pojasnili in obiskovalce lekarn ponovno prosili, naj v primeru okužbe ali znakov respiratornih bolezni ne obiskujejo lekarn in naj opravke zanje prevzamejo drugi, zdravi posamezniki.

V lekarnah sicer varne obiske zagotavljajo tako, da obiskovalci v prostor vstopajo posamično, ves čas so jim na razpolago razkužilna sredstva, obiskovalce od lekarniškega osebja ločijo zaščitne pregrade, vsi tudi dosledno nosijo zaščitne maske. Dejavnosti v lekarnah so organizirane prilagojeno, poleg tega pa je v lekarnah poskrbljeno tudi za številne dodatne ukrepe, kot so pogosto redno čiščenje in razkuževanje površin, prezračevanje prostorov in drugi ukrepi. Da bi čim bolj zmanjšali verjetnost okužbe, je ob vseh ukrepih, ki jih dosledno izvajajo lekarne, ključnega pomena tudi odgovornost obiskovalcev, so še enkrat poudarili v lekarniški zbornici.