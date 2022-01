V Ljubljani odprli novo točko za testiranje, izvajajo hitre in PCR-teste

"V vojašnici Edvarda Peperka na Leskoškovi cesti 7 je na voljo brezplačno PCR-testiranje po pozitivnem hitrem testu ter hitro testiranje," so sporočili z Mestne občine Ljubljana (MOL). Uvoz na točko je z Letališke ceste.

Testirna točka je odprta od ponedeljka do sobote med 8. in 18. uro ter v nedeljo med 9. in 14. uro.

Testiranje je brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem ali slovensko matično številko (EMŠO), so pojasnili na MOL. "Za testiranje potrebujete kartico zdravstvenega zavarovanja, osebni dokument in fotografijo pozitivnega HAG-testa, kjer je razvidna ura testiranja," so še dodali.