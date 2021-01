V ZD Ljubljana prejeli pošiljko novih paličic, množično testiranje se nadaljuje

Množično testiranje, ki so ga v Ljubljani ustavili zaradi spornih palčk za jemanje brisov – kompleti hitrih testov, ki jih je ministrstvo za zdravje kupilo od podjetja Majbert Pharm, so namreč vsebovali palčke neznanega proizvajalca in brez predpisanih oznak – se danes nadaljuje. ZD Ljubljana je namreč dobil pošiljko dodatnih (novih) paličic, ki jih je Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke označila za ustrezne.

Četrtkov inšpekcijski nadzor Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) pri dobavitelju hitrih antigenskih testov (HAGT) je ugotovil ustrezno označenost dodatnih (novih) paličic pri brisih (paličice za nosno žrelni predel), ki jih imajo na zalogi, so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana. Danes zjutraj so tako prejeli novo pošiljko dodatnih (novih) ustreznih paličic, zato prebivalce Mestne občine Ljubljana obveščajo, da že danes nadaljujejo z izvajanjem množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi, in sicer od 11. do 15. ure v Športni dvorani Kodeljevo. Sprejem je možen do 13.30 ure. Testiranje s HAGT v Športni dvorani Kodeljevo bodo do nadaljnjega izvajali od ponedeljka do petka, od 11. do 15. ure s sprejemom do 13.30. Občani, ki bi se želeli testirati, morajo s seboj prinesti osebni dokument in zdravstveno izkaznico, obvezno je tudi nošenje zaščitne maske.

icon-expand Množična testiranja v Ljubljani se nadaljujejo. FOTO: Aljoša Kravanja

Množično testiranje ustavili tudi v ZD Grosuplje in Zagorje ob Savi Kot smo poročali, je zdravstveni dom Ljubljana včeraj začasno ustavil množično testiranja s hitrimi antigenskimi testi na novi koronavirus. Kot so pojasnili, so se za to odločili na podlagi začasne odločbe JAZMP, ki je ugotovila, da so paličice za odvzem brisa, ki jih uporabljajo, neznanega proizvajalca in brez predpisanih oznak. Po informacijah Dnevnika so takšne palčke v kompletih z ministrstva dobili povsod, vendar naj bi inšpektorji agencije za zdaj nadzor opravili samo v športni dvorani Kodeljevo.

Čeprav niso dobili odločbe JAZMP, so množično testiranje ustavili tudi v zdravstvenih domovih Grosuplje in Zagorje ob Savi. "Na sestanku glede cepljenja je predstavnik NIJZ dejal, da je problem s palčkami za teste," je za Dnevnik pojasnila direktorica zagorskega zdravstvenega doma Saša Bajda. Poklicali so na JAZMP in jim poslali fotografijo palčke ter dobili odgovor, da gre za isto sporno palčko. "Na embalaži palčke ni certifikata, poleg tega ni znano, ali je naveden njen proizvajalec ali samo blagovna znamka," je še dodala. Obvestilo o tem, da je množično testiranje zaradi neustreznega testnega materiala ustavljeno, imajo še vedno objavljeno tudi na svoji spletni strani. Na spletni strani ZD Zagorje ob Savi pa je že objavljeno obvestilo, da jim je s pomočjo Ministrstva za zdravje uspelo pridobiti ustrezne materiale za izvajanje množičnega testiranja na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi. Danes tako ponovno poteka množično testiranje med 8. in 12. uro v zabojniku na parkirišču za zdravstvenim domom. Začasno se je ustavilo tudi množično testiranje v Medvodah. Na občini so pojasnili, da je Zdravstveni dom Medvode od zdravstvenega ministrstva prejel le 350 testov, glede na zelo velik obisk pa bo testov kmalu zmanjkalo, zato so se odločili, da se testiranje, ki bi moralo potekati v preddverju Kulturnega doma Medvode danes, ne bo izvajalo, pač pa bodo s testiranjem nadaljevali prihodnji teden. Medtem v mariborskem zdravstvenem domu zaenkrat ne zaznavajo kakšnih težav s hitrimi testi, zato testiranje v Mariboru in okoliških občinah še naprej poteka po načrtovanem redu. "Pri nas poteka vse normalno," je za STA povedal pomočnik direktorja za zdravstveno nego Aleksander Jus. Kot je dejal, imajo po njihovih ocenah ustrezen material za izvajanje testiranja. "Spremljamo pa vsa navodila sproti. Zaenkrat upoštevamo vse tako, kot je bilo izdano s strani države oziroma ministrstva." Tudi gorenjski zdravstveni domovi zaenkrat testiranja na novi koronavirus s hitrimi testi ne bodo ustavljali. Kot je povedal direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik, je odziv ljudi na testiranja zelo dober in jih zaenkrat ne nameravajo ustaviti. "Če bo s strani agencije ali kakšne druge strokovne institucije prišlo navodilo, da se testiranje zaradi morebitnih strokovnih pomanjkljivosti ustavi, pa bomo to storili," je poudaril.

icon-expand Pol milijona hitrih antigenskih testov so v Slovenijo pripeljali kar na zasebnem letalu. FOTO: Youtube

Zamenjava spornih palčk Kot je znano, je ministrstvo za zdravje je decembra prek Majbert Pharma kupilo pol milijona testov za 905.000 evrov brez DDV. Posel je pritegnil veliko pozornost javnosti, predvsem zaradi luksuznega načina življenja njegovih lastnikov, ki so teste v Slovenijo pripeljali kar na zasebnem letalu.

V podjetju Majbert Pharm so včeraj zatrdili, da so priložene palčke ustrezne, so pa kljub temu obljubili, da bodo posredovali dodatne. Pojasnili so, da bodo z vsako dodatno palčko imeli strošek 14 centov, kar pa bodo pokrili sami. Klemen Nicoletti, solastnik in direktor podjetja, je v oddaji Tarča zagotovil, da bodo danes zjutraj na testirna mesta po državi dostavili dodatne palčke za jemanje brisov, tako da se bo množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom lahko nadaljevalo. Kompleti hitrih testov UD-Bio imajo sicer po dva kompleta palčk. Poleg teh za jemanje brisa skozi nosnico, ki jih je JAZMP ocenil za neprimerne, še takšne za jemanje brisa v žrelu. Medtem ko v nekaterih zdravstvenih domovih uporabljajo tudi slednje, jih drugje ne želijo uporabljati, saj so manj zanesljivi. "Brise jemljemo prek nosnice oziroma v nosno-žrelnem predelu, ker je tu največja koncentracija virusa," je za Dnevnikpojasnil direktor Zdravstvenega doma Trbovlje Denis Tomše. "Tudi v žrelu se lahko ugotovi prisotnost virusa, a je test manj zanesljiv." Tistim, ki vztrajajo pri jemanju brisov prek nosnice, je ministrstvo včeraj zvečer ponudilo nove palčke. "Še vedno ocenjujem, da je bil to dober posel. Preveril sem in moja informacija z JAZMP je, da kakovost testov ni vprašljiva," pa je sinoči v oddaji dejal odstopljeni zdravstveni minister Tomaž Gantar.