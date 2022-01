Naval na testiranje: v NLZOH so na robu zmogljivosti, delajo tudi ponoči

Pred vstopno točko za odvzem brisa v Stožicah je bilo tudi danes zjutraj več deset čakajočih avtomobilov, ki so se po polžje premikali do testirne točke.

Na testiranje se je razen učencem in dijakom še vedno treba naročiti. Potekalo bo od ponedeljka do petka med 7.30 in 9.30, ob ponedeljkih, sredah in petkih pa tudi med 12. in 14. uro.

Naval na testiranje PCR se v zadnjih tednih sicer ne pozna le na vstopnih točkah, temveč tudi v laboratorijih, kjer testirajo odvzete brise.

Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), je povedala: "Podiramo rekorde, kar se tiče dnevnega števila testiranj, ta številka je že dosegla v naših laboratorijih 8000. Zdaj že dva oddelka delata kompletno tretjo izmeno."

Ni še kritično, reagentov in zaposlenih je zaenkrat dovolj, miri direktorica. A so se že poigravali z idejo, da bi – če bi potrebe presegle njihove zmogljivosti – metodo PCR omejili na hospitalizirane bolnike in tiste, pri katerih je test PCR nujen zaradi kliničnih razlogov. "Seveda če nastopijo izredne razmere, je potrebno potem tudi standard prilagoditi," je pojasnila Žohar Čretnikova.

Protokoli, ki bi stekli v primeru izrednih razmer, sicer še niso usklajeni, poudarja sogovornica. Testiranja PCR bodo še naprej zagotavljali za vse, ki jih potrebujejo.