V ljubljanskem UKC zapirajo covidne oddelke na DTS

Iz UKC Ljubljana so sporočili, da z današnjim dnem zapirajo covidne oddelke na DTS, kjer se je zdravilo več tisoč covidnih pacientov. "Hvala in srečno vsem zaposlenim!" so dodali.

Deset dni od začetka preureditve je DTS začel sprejemati prve bolnike s covidom-19. Cono B, kjer je bilo na razpolago 27 postelj, so zapolnili v nekaj dneh, nato pa so začeli sprejemati bolnike tudi v druge cone. V prostorih DTS, kje je bil največji intenzivni oddelek v UKC, so delali zdravniki intenzivisti, infektologi, anesteziologi, internisti, kirurgi, nevrologi, pomagali so tudi ginekologi, dermatologi, oftalmologi, srednje in diplomirane medicinske sestre, respiratorni in lokomotorni fizioterapevti, bolničarji, pa tudi študenti medicine, zdravstvene nege in fizioterapije.