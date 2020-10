V ljubljanski porodnišnici rodilo sedem porodnic s covid-19

Ljubljanska porodnišnica tudi v času koronske krize nemoteno deluje, le delovanje so nekoliko priredili. Tako imajo covid porodni blok, ki je fizično ločen od ostalega, v njem pa je do zdaj rodilo že sedem porodnic. Zadnjo, ki je rodila s carskim rezom, so skupaj z otrokom iz porodnišnice odpustili v ponedeljek.

V času novega koronavirusa so se nekoliko spremenile tudi priprave na najlepši trenutek v življenju staršev in sam dan poroda. Z ljubljanske porodnišnice so sicer sporočili, da omenjena ustanova celoten čas od pojava covid-19 posluje nemoteno, so pa delovanje prilagodili novim okoliščinam dela.

Predstojnik Gorazd Kavšek je pojasnil, da mora porodnica tako med postopkom sprejema kot v začetni fazi poroda nositi masko. "V aktivni fazi poroda, ko večinoma uporablja tudi masko za lajšanje obporodnih bolečin, ter med zaključno fazo poroda pa masko odstrani,"so sporočili z ljubljanske porodnišnice in pojasnili, da so porodnice tudi pred koronsko krizo občasno nosile masko med porodom, npr. ob znakih obolenj sezonske gripe ipd. "Z zdravstvenega vidika ni objektivnih razlogov, da bi bil to lahko problem, kvečjemu nasprotno. In tudi do zdaj nismo imeli s tem nikakršnih težav,"pravijo. Kavšek je še pojasnil, da je trenutno prisotnost spremljevalca pri porodu dovoljena. Porodu pa se lahko pridruži, ko je porodnica v porodni sobi in v aktivni fazi poroda. Ves čas prisotnosti mora spremljevalec nositi masko in upoštevati ostale zaščitne ukrepe. Na klic čaka doma ali kjerkoli zunaj porodnišnice.

Sicer pa je v ljubljanski porodnišnici do zdaj rodilo sedem porodnic s covid-19, pet jih je rodilo po naravni poti, dve pa s pomočjo carskega reza. "V ta namen imamo pripravljen covid porodni blok, ki je fizično ločen od ostalega porodnega bloka in vsebuje tudi ločeno operacijsko dvorano. Porodi so potekali v popolni zaščitni opremi, vendar brez zapletov. Tudi pri takih porodih se trudimo, da kljub nekoliko drugačnemu režimu (predvsem v smislu zaščitnih oblačil) nudimo porodnici vso potrebno podporo med porodom. Protokol ukrepanja je v porodniškem delu enak kot pri covid negativni porodnici, razlikuje se v delu zaščitne opreme in logistike zaradi varnosti v smislu preprečevanja prenosa okužbe," so zapisali. Je pa tak porod za osebje izredno zahteven, ker zahteva bistveno več logistike in opreme ter je tako fizično ter psihično za osebje bistveno bolj naporen. Vseh sedem pozitivnih porodnic je imelo normalen poporodni potek in vsi novorojenci so bili skupaj z mamo. Med bivanjem v porodnišnici pa niso zaznali nobene okužbe pri novorojencih. Zadnjo porodnico, ki je rodila s pomočjo carskega reza, so skupaj z otrokom v dobrem stanju odpustili v ponedeljek.