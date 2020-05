V zadnjih 24 urah brez novih okužb in brez smrti zaradi covid-19

Kot so sporočili iz doma, imajo v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor pripravljena tudi strokovna navodila, ki bodo omogočila obiske. Ti se bodo začeli postopoma, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji. Na začetku tedna bodo o načinu obiskov obvestili tudi svojce.

V Sloveniji so do vključno petka opravili 68.852 testiranj. Med 1465 okuženimi je 647 moških in 818 žensk.

V petek se je sestala koordinacijska skupina, v kateri sta sodelovali tudi predstavnici ministrstev za zdravje ter za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Analizirala je delo pri vzpostavljanju zahtevnega okolja obvladovanja okužb v zadnjem tednu, odkar v domu pomaga in svetuje ekipa zdravstvenih strokovnjakov UKC Maribor.

Ugotovili so, da se njihov sistematičen načrt uspešno uresničuje in da je sodelovanje zelo dobro, rezultat pa skorajšnja normalizacija stanja v domu. "Pristop UKC Maribor, ki svoje znanje ob delu in z zgledom prenaša na zaposlene v domu in nekatere gostujoče zaposlene, se je pokazal kot zelo učinkovit," pravijo v ljutomerskem domu. Zastavili so tudi aktivnosti za prihodnje dni.

Veliko olajšanje za stanovalce je tudi, da lahko pod nadzorom občasno zapustijo sobe in se sprehodijo po domskem delu parka, so še sporočili iz Ljutomera.