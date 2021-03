V Maleziji bodo okuženi morali nositi elektronske sledilne zapestnice

"Napravo bo treba nositi 10 dni," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal minister in dodal, da bodo vsem, ki bi sledilno zapestnico odstranili, jo uničili, poškodovali ali izgubili, naložili visoke kazni. Sledilno zapestnico bodo morali nositi tudi vsi, ki so bili v stikih z okuženimi. Ukrep, ki ga je v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa sprejela malezijska vlada, je podoben tistim, ki so jih že lani uvedli v sosednjem Singapurju in v Hongkongu.

Odločitev je malezijska vlada sporočila dan po tem, ko so oblasti nekoliko zrahljale stroge epidemiološke ukrepe, ki so jih uvedle januarja, da bi zajezile hitro rast števila novih okužb. Izredne razmere v državi, ki so jih razglasili januarja, sicer ostajajo in naj bi veljale do avgusta.