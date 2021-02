V Mariboru začenjajo s cepljenjem ostalih rizičnih skupin

V Zdravstvenem domu doktorja Adolfa Drolca v Mariboru so ta teden začeli s cepljenji starejših od 75 let in tudi s cepljenjem mlajših rizičnih kroničnih bolnikov. Slednje cepijo z AstroZeneco, zato pridejo v poštev rizični kronični bolniki, ki so mlajši od 65 let. Doslej so cepili že 12 tisoč ljudi, torej vse starejše od 80 let, ki so izrazili željo po cepljenju. Pravijo, da je zanimanje veliko, začeli pa bodo tudi s cepljenjem nepokretnih ljudi na njihovem domu.

icon-expand