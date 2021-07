V Mariboru na voliščih cepili 236 ljudi

V mariborskem zdravstvenem domu so mobilno cepilno enoto na avtobusu aktivirali že v petek, ko so cepili v Rušah, v nedeljo pa so obiskali volišča. Najprej v Kamnici, nato so prispeli na drugo lokacijo, na volišče na Pobrežju. "Odziv je dober na vseh lokacijah – na obeh, na katerih smo bili v nedeljo, je bilo zanimanja precej. Zadovoljen sem in mislim, da je dobro, da se v velikem številu odločajo za cepljenje," je bil po cepilni akciji zadovoljen zdravnik ZD Maribor Jure Bele.

Cepili so tudi na volišču v mestu in kasneje na Teznem. Skupno je cepilna ekipa obiskala štiri volišča. Precej pa je bilo tudi takšnih, ki so denimo volili drugje in prišli samo zaradi cepljenja. "Volil sem v drugi volilni enoti, ker nisem od tod, ampak na cepljenje sva prišla oba z ženo," je povedal mimoidoči.