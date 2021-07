V Mariboru mobilna cepilna enota z avtobusom do vrat, bolnišnica v stare tire

Mariborski zdravstveni dom mobilno cepilno enoto pripravlja kar na avtobusu mestnega potniškega prometa. S tem želijo več ljudi privabiti za cepljenje in dvigniti delež precepljenosti. Ta je na območju, ki ga pokriva ZD dr. Adolfa Drolca sicer nekoliko višji od slovenskega povprečja, a če bi želeli doseči zastavljeno 60-odstotno precepljenost, bi morali cepiti še najmanj 10.000 oseb. Razmere v UKC Maribor se medtem umirjajo, se pa skoraj na vseh oddelkih poznajo zaostanki. Precepljenost med zaposlenimi je 60-odstotna, kmalu pa bodo cepljenje ponudili tudi tistim, ki pridejo v bolnišnico na pregled oziroma preiskavo.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor (MOM) pripravlja mobilno cepilno enoto na enem izmed avtobusov mestnega potniškega prometa, ki bo potoval po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, podjetjih, društvih in drugih organizacijah. Tako želijo privabiti več ljudi, da se cepijo proti covidu-19.

icon-expand Mobilna cepilna enota v Mariboru z avtobusom do vrat. (Slika je simbolična) FOTO: Bobo

Direktor mariborskega zdravstvenega doma Jernej Završnik je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da so na njihovem območju doslej porabili okoli 125.700 odmerkov cepiva proti covidu-19. S prvim odmerkom je cepljenih nekaj več kot 74.000 ljudi, z obema nekaj več kot 52.000. Delež cepljenih proti covidu-19 na območju, ki ga pokriva mariborski zdravstveni dom, je sicer nekaj višji od slovenskega povprečja, a če bi želeli doseči vsaj 60-odstotno precepljenost, bi morali po besedah Završnika cepiti vsaj še 10.000 ljudi. "Podatki na žalost niso spodbudni, vedno več primerov je seva delta in matematični modeli govorijo, da se nam jeseni, v kolikor ne bo dovolj cepljenih, ne piše dobro," je opozoril. Kljub širjenju nove različice novega koronavirusa v zadnjem času opažajo manjši 'priliv' ljudi na cepilna mesta. Minuli konec tedna so zabeležili le 42 kandidatov, v petek pa so cepili nekaj več kot 500 ljudi, ki so prišli nenajavljeno.

V zdravstvenem domu opažajo, da je za cepljenje na terenu več zanimanja. Zato so nagovorili podjetja, obrtnike, upokojence, univerzo in študente, da pomagajo ozaveščati ljudi o pomembnosti cepljenja. "Le s skupnimi močmi lahko dvignemo delež cepljenih," je prepričan Završnik. Poudaril je, da imajo v Mariboru na voljo vsa štiri cepiva proti covidu-19, ki so trenutno registrirana v Sloveniji. Z mobilno cepilno enoto bodo po napovedih prišli na lokacije, kjerkoli bo vsaj deset kandidatov za cepljenje. Trenutno še zbirajo podatke, kje je zanimanje za cepljenje, računajo pa, da bo prva pot mobilne cepilne enote v sredo. Osrednji cepilni center, ki je doslej deloval v Univerzitetnem športnem centru (UŠC) Leona Štuklja v Mariboru, medtem zapirajo in ga selijo v prostore na sedežu zdravstvenega doma na Ulici talcev, je še povedal direktor mariborskega ZD.

Podžupan MOM Samo Peter Medved je spomnil, da se uvedeni ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa sproščajo, "kar pa nas ne sme zavesti". "Če ne bomo ustrezno precepljeni, nam grozi nov val epidemije, zato želimo cepljenje približati ljudem," je opozoril. Direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik je dejala, da je bilo preteklo leto za gospodarstvo izjemno težko in ne želijo, da se takšno obdobje ponovi. V preteklem letu se je obseg industrijske proizvodnje zmanjšal za 6,2 odstotka, obseg prihodkov podravskega gospodarstva se je zmanjšal za sedem odstotkov. "To je zelo zaskrbljujoče. Zato se moramo precepiti. Precepljenost je edino dobro izhodišče za počasno normalizacijo situacije," je dejala. Dekan mariborske medicinske fakultete Iztok Takač je pojasnil, da imamo letos boljše možnosti za preprečevanje širjenja virusa kot lani, saj imamo cepivo, zato ne razume, zakaj se nekateri ne želijo cepiti. Poudaril je, da so na svetu cepili proti covidu-19 že več sto milijonov ljudi, številne študije pa so potrdile, da cepivo deluje in da so stranski učinki izjemno redki in večinoma v blagi obliki, kar je "daleč od škode, ki jo povzroči virus, če oseba zboli". "Pozivamo vse, da se cepijo, da ne bo prepozno," je sporočil tudi predsednik Društva upokojencev Maribor Tabor Franc Slavinec, ki opaža, da veliko starejših še vedno okleva. UKC Maribor se vrača v stare tirnice V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor imajo medtem le še deset bolnikov s covidom-19, od tega jih pet potrebuje intenzivno nego, kar je po besedah strokovnega direktorja Matjaža Vogrina daleč najboljša situacija v zadnjem letu. Vsi ti bolniki so na enem mestu, zato je delo na ostalih le še minimalno okrnjeno.

icon-expand Strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin je ob 13.00 na zelenici pred vhodom v Urgentni center podal izjavo o trenutnih epidemioloških razmerah v UKC Maribor in odgovarjal na aktualna novinarska vprašanja. FOTO: UKC Maribor

Bolniki s covidom-19 so nameščeni v enoti na oddelku za nevrokirurgijo, drugod pa programi spet tečejo podobno kot pred epidemijo. "Trenutno UKC Maribor deluje na približno 98 do 99 odstotkih zmogljivosti kot pred korona krizo. S tem smo zelo zadovoljni, saj je treba ne le normalizirati delo, ampak tudi počasi zmanjšati čakalne dobe, ki so se v tem času nakopičile," je Vogrin dejal v današnji izjavi za medije. Zaostanki so po njegovih besedah na vseh oddelkih, razen pri tistih bolnikih, ki so potrebovali urgentno obravnavo, in onkoloških bolnikih. Najbolj izstopajo oddelki za infekcijske bolezni, ortopedija, revmatologija in dermatologija. V času epidemije so v mariborskem UKC opravili 82 odstotkov rednega programa oziroma 7000 hospitalnih obravnav in 70.000 ambulantnih pregledov manj kot v času pred covidom-19. Vogrin je povedal, da se bodo dejavno lotili skrajševanja čakalnih seznamov septembra, saj je treba dati zaposlenim nekaj časa, da si opomorejo po zahtevnem letu. Med zaposlenimi v zadnjem času ne beležijo več okužb z novim koronavirusom, zato je manj bolniških odsotnosti, je pojasnil strokovni direktor. Med zdravniki je cepljenih proti covidu-19 okoli 91 odstotkov, med vsemi zaposlenimi v UKC Maribor pa 60 odstotkov. Zato bodo še naprej spodbujali zaposlene k cepljenju. V sredo bodo tudi začeli ponujati cepljenje proti covidu-19 za ljudi, ki pridejo v bolnišnico na pregled ali preiskavo. Med cepivi bodo lahko izbirali in na cepljenje se ni treba predhodno najaviti.

icon-expand Zdravnik v zaščitni opremi v UKC Maribor. FOTO: UKC Maribor

Pri obiskih bolnikov ostajajo previdni. Ti so zaenkrat še vedno prepovedani, po besedah Vogrina pa pri tem čakajo na smernice z državne ravni. "Zelo se bojimo četrtega vala epidemije. Nanj se že intenzivno pripravljamo," je povedal Vogrin. Kot je dejal, trenutno analizirajo preteklo delovanje v zvezi s covidom-19, na podlagi tega pa bodo izdelali nadaljnje ukrepe. "Želimo se pripraviti maksimalno, kar je mogoče – tako na ravni prostorov in opreme kot kadrov," je dejal. V zadnjem letu dni je zapustilo UKC Maribor 38 srednjih medicinskih sester in 22 diplomiranih medicinskih sester, na novo pa se je zaposlilo 23 srednjih in 36 diplomiranih medicinskih sester. Končno število je torej približno enako. "Situacija ni najboljša, a daleč od tega, da bi bila tako kritična kot v nekaterih drugih ustanovah," je še povedal Vogrin in se zahvalil vsem zaposlenim za njihov prispevek v soočanju z epidemijo.