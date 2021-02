Skoraj stoletna Olga Fajt prva Štajerka, ki je bila cepljena na domu

Olga Fajt, ki ji do 100. rojstnega dne manjka le še nekaj mesecev, se je današnjega dne zelo veselila, tako zaradi cepljenja kot zaradi družbe. Obisku patronažne sestre se je danes pridružil še Jernej Završnik, direktor ZD dr. Adolfa Drolca Maribor.

Satlerjeva je ena tistih patronažnih sester, ki se od danes naprej na teren odpravijo tudi s cepivi. To je namreč prvi primer cepljenja na domu, s prvim odmerkom AstraZenece. Od vseh treh cepiv, ki so trenutno na voljo, je namreč to najmanj zahtevno za shranjevanje in tako tudi edino, ki lahko pride do bolnika, saj so ostala preveč občutljiva na tresljaje in prenose. Zato z njim, ne glede na starost, cepijo tudi nepokretne.

"Te ljudi, ki so nepokretni, zaradi značilnosti cepiv zdaj cepimo z AstraZeneco,"pojasnjuje Završnik in dodaja, da so takšna tudi navodila ministrstva za zdravje.