V Mariboru shod protestnikov brez mask in razdalje

Protestniki, ki so bili brez mask in varnostne razdalje, so s seboj prinesli transparente. Dogajanje so policisti zgolj spremljali, občasno so prek megafona izrekli kakšno obvestilo protestnikom. Okoli krožišča so se vozili taksisti in hupali. Pozneje se je skupini protestnikov na Glavnem trgu pridružilo večje število ljudi in skupaj so se odpravili na Trg svobode ter vpili Maske dol, vlada pa v zapor, je še zapisal Večer. Vprašanja smo naslovili na PU Maribor, odgovore še čakamo.

Epidemiološka slika se slabša, upoštevanje samozaščitnih ukrepov nujno

Epidemiološka slika v državi se sicer slabša. V petek so ob 4998 PCR-testih potrdili 1296 okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je tako povečalo za štiri na 1047. V bolnišnicah zdravijo 531 covidnih bolnikov ali 16 bolnikov več kot dan prej, od tega 123 v enotah intenzivne terapije, kar je pet več. Umrlo je pet covidnih bolnikov, je danes sporočila vlada.

Medtem pa spomnimo, da so nekateri mladoletni mariborski dijaki, ki so v začetku februarja na protestih zahtevali vrnitev v šole in pri tem upoštevali vse epidemiološke ukrepe, protestirali so z maskami in držali medsebojno razdaljo, prejeli vabila na sodišče zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih. Policisti so petim osebam po pošti poslali plačilne naloge z globo 400 evrov, zoper štiri mladoletne osebe pa so podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče. Prav tako so globe dobili predstavniki taksistov, ki so v februarski opozorilni vožnji izrazili nestrinjanje z vlado. Iz Sindikata taksistov so takrat sporočili, da so jim policisti ob februarski opozorilni vožnji, s katero so izrazili nestrinjanje z vladnimi ukrepi, po njihovem mnenju neupravičeno izdali za vsega skupaj 22.800 evrov glob.

Upoštevanje samozaščitnih ukrepov nujno, da preprečimo kolaps zdravstvenega sistema

Medtem ko poteka tretji val bolezni covid-19 in se bolnišnice znova polnijo, stroka opozarja, kako pomembno je predvsem, da upoštevamo osnovne preventivne samozaščitne ukrepe, da preprečimo širjenje okužb. Mateja Logar, vodja svetovalne skupine za covid-19, tistim, ki so naveličani ukrepov in imajo občutek, da ne morejo več, sporoča, da jih razume, a da so naveličani tudi zdravstveni delavci, ki delajo v bolnišnicah, ki delajo z najbolj bolnimi. "Zavedam se, da so ukrepi trenutno med mnogimi nepopularni in za nekatere nerazumni, a če želimo vsakemu, ki to potrebuje, omogočiti bolnišnično in intenzivno zdravljenje, je treba ukrepe spoštovati in zagotoviti dovolj veliko precepljenost," je poudarila.