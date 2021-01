V Marseillu zaradi 'angleškega' seva virusa policijska ura že od 18. ure

Za nove zaostritve ukrepov v omenjenih delih Francije so se oblasti odločile zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa. V Marseillu pa so dodatne zaostritve uvedli po tem, ko so pri okuženih potrdili novi 'angleški' sev. Lokalne oblasti so namreč sporočile, da so novi sev potrdili pri 21 ljudeh, poroča Euro Weekly News . Nova policijska ura v Marseillu začne veljati drevi.

Francija je poostrila ukrepe v nekaterih delih države. V Marseillu, Strasbourgu in Dijonu je tako policijsko uro premaknila za dve uri. Ta se po novem začne od 18. ure in ne od 20. ure, kot sicer velja v Franciji, zaključi pa se ob 6. uri naslednjega dne.

Dejstvo pa je, da je izvor virusa ključen za to, da v prihodnje zajezimo morebitne izbruhe novih virusov, pravijo virologi. "Če lahko ugotovimo, zakaj se virusi ves čas pojavljajo, lahko zmanjšamo te osnovne gonilnike," je dejal Peter Daszak, predsednik globalne nevladne organizacije EcoHealth Alliance, ki se osredotoča na preprečevanje nalezljivih bolezni.

Na Kitajskem so sicer s strogimi ukrepi epidemijo uspeli relativno hitro zajeziti. Vlada pa ob vsakem novem izbruhu uvede lokalna zaprtja. V zadnjem času sicer tudi na Kitajskem znova narašča število okužb. V soboto so tako v zabeležili 69 novih primerov covida-19, kar je več kot enkrat več kot dan prej, ko so zabeležili 33 primerov.

Od tega so 21 primerov potrdili pri osebah, ki so prišle ali bile v stiku z ljudmi iz tujine. Pri večini primerov pa gre za lokalne prenose, od tega so 46 primerov zabeležili v provinci Hebei. Zaradi naraščanja števila okužb v tej provinci, so oblasti Hebei zaprle, da bi zajezile nadaljnje širjenje okužb.

Kitajska je sicer v soboto potrdila še 27 asimptomatičnih okužb, kar je sicer manj kot dan prej, ko so jih našteli 38. Kitajska teh primerov, ko pri ljudeh potrdijo okužbo z virusom, vendar še ne kažejo nobenih znakov covida-19, ne šteje med potrjene primere covida-19, pač pa jih zbira ločeno.

Rekordno število primerov v Mehiki

Mehika je v soboto zabeležila 16.105 novih primerov koronavirusa, kar je za to državo dosedanji dnevni rekord. Zabeležili so tudi 1135 smrti zaradi covida-19.

To je že peti zaporedni dan, ko v državi beležijo več kot 1000 smrti dnevno zaradi covida-19. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je ob tem priznalo, da je resnično število okuženih in umrlih zaradi covida-19 verjetno še precej višje od uradnih številk, saj vseh ne morejo testirati.

Skupno so od začetka epidemije v tej državi zabeležili že več kot 1,52 milijona okužb in 133.204 smrti.