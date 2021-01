V Mehiki že več kot 150.000 smrti zaradi covida-19

Številne bolnišnice v državi so polne. Prestolnica Ciudad de Mexico je v stanju najvišje pripravljenosti že od sredine decembra, zaradi vse višjega števila okužb pa je zasedenih več kot 90 odstotkov bolniških postelj. V mestu so začasno ustavili vse nenujne dejavnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

V Avstraliji so se tisoči ljudi kljub ukrepom za omejitev širjenja novega koronavirusa danes zbrali na protestih ob nacionalnem prazniku, s katerim država obeležuje prihod prvih britanskih naseljencev. Kritiki ga v luči krivic, ki so zadele staroselske prebivalce, označujejo za"dan invazije".

Dan Avstralije je nacionalni praznik od leta 1994, predstavlja pa dan, ko so na otok leta 1788 prispele prve britanske ladje in se je začela kolonizacija Avstralije.

Številni domorodni prebivalci, vključno z aborigini, katerih kultura sega 60.000 let v preteklost, dan vidijo kot dan žalovanja – tako za svojo zemljo, ki so jim jo odvzeli, kot za predniki, ki so jih ubili naseljenci ali bolezni, ki so jih prinesli s sabo.

Praznik tako vsako leto ob slavju na eni strani predstavlja priložnost za proteste na drugi. Letos je v skladu z ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa zbiranje omejeno na 500 ljudi, a se jih je samo v Sydneyju zbralo okrog 3000. Policija je v zvezi s to kršitvijo prijela najmanj pet ljudi.

V Melbournu so protestniki po mestu zaradi omejitev zakorakali v skupinah po 100. Zborovanja so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potekala tudi v drugih prestolnicah zveznih držav in nekaterih drugih mestih.

Že leta sicer v državi poteka kampanja za spremembo datuma nacionalnega praznika, na čelu katere so domorodni prebivalci. A kot je danes v Canberri dejal premier Scott Morrison, bi moral praznik ostati 26. januarja.

"Praznujemo ga na ta dan, ko se je pot te dežele za vedno spremenila," je dejal in dodal, da tega dejstva ni mogoče spremeniti.