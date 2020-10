Inšpektorji drugo noč izdali več kot deset kršitev odlokov za zajezitev epidemije

Zdravstveni inšpektorji, ki so v drugi noči od uveljavitve omejitve gibanja med 21. in 6. uro nadzirali spoštovanje odlokov za zajezitev epidemije covida-19 v Kranju in Mariboru, so v Kranju ugotovili štiri kršitve, v Mariboru pa sedem. Šlo je za kršenje prepovedi gibanja po 21. uri in kršenje ukrepa o uporabi mask. V vseh primerih bodo uvedli prekrškovni postopek.

Druga noč v Mariboru je sicer minila brez večjega zbiranja protestnikov proti policijski uri. Na Glavnem trgu se je zbralo približno deset ljudi, pa še ti so večinoma prišli s psi in rekli, da jih sprehajajo.

Kot je znano, so v prvi noči od uveljavitve omejitve gibanja med 21. in 6. uro, torej v noči na sredo, inšpektorji spoštovanje ukrepov nadzirali poleg Maribora tudi v Ljubljani.

V Mariboru, kjer se je po pozivih na družbenih omrežjih v torek ob 21. uri na Glavnem trgu zbralo približno 50 ljudi in izrazilo nestrinjanje z uveljavitvijo odloka o prepovedi gibanja v nočnem času, so izrekli več opozoril zoper eno osebo in uvedli prekrškovni postopek, v Ljubljani pa so izrekli 10 opozoril. V ljubljanskih Fužinah so se neznanci spravili celo na policijski avtomobil.

Nadzore bodo skupaj s policijo nadaljevali tudi v prihodnje. Višina globe, ki jo določa zakon o nalezljivih boleznih, za posamezno kršitev znaša od 400 do 4000 evrov. Prav danes so gorenjski policisti sporočili, da se z omejitvami in ukrepi srečujemo prav vsi, tudi oni sami. "Takoj ko slečemo policijsko uniformo, za nas veljajo povsem enaka pravila kot za vas. Nimamo imunitete na virus, niti na odloke. Tudi mi med 21. in 6. uro ne smemo iz stanovanj. Tudi mi ne smemo prehajati mej regij. Tudi mi moramo nositi masko. Tudi mi moramo paziti na distanco. Tudi mi imamo težko delo ..." so opisali in ljudi pozvali, naj v teh časih ne provocirajo, naj ne bodo objestni, pač pa solidarni drug do drugega.

Dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki so začeli veljati v torek, prepovedujejo gibanje v nočnem času oz. med 21. in 6. uro. Druženje je omejeno na največ šest ljudi, prehajanje med regijami pa ni več mogoče ne glede na to, ali je na oranžnem ali rdečem seznamu.