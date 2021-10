V nadzor spoštovanja pogoja PCT tudi inšpektorat za infrastrukturo

Kot so sporočili z inšpektorata, se nadzori izvajajo v okviru nalog inšpekcijskega nadzora v skladu s pristojnostmi. Posebna pozornost je namenjena predvsem nadzorom pri izvajanju javnega potniškega prometa. "Če bodo ugotovili kršitve, bodo inšpektorji ukrepali v skladu s pristojnostmi," so še dodali.

Finančna uprava je okrepljen nadzor o izvajanju in preverjanju pogoja PCT začela že v preteklem tednu. Posebna pozornost je namenjena preverjanju izpolnjevanja PCT-pogoja pri zaposlenih delavcih inšpiciranega zavezanca za davek, pa tudi preverjanju, ali izvajalci storitev ustrezno preverjajo izpolnjevanje PCT-pogoja pri uporabnikih storitev in obiskovalcih na prireditvah," so navedli.