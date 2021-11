V nedeljo 1257 okužb, delež pozitivnih več kot 47-odstoten

V nedeljo je bilo opravljenih 2632 testov PCR in 6548 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne hitre teste dodatno preverjajo še s testi PCR.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 2341, kar je za 78 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so pristojni potrdili 1354 okužb na 100.000 prebivalcev, dan prej je povprečje znašalo 1312 okužb, kažejo podatki NIJZ.

Z današnjim dnem pa prihajajo še nekoliko bolj ostri ukrepi, povečuje se pogostost testiranja. Za službo se bodo morali nepreboleli in necepljeni testirati na 48 ur. Učenci, dijaki in študenti se bodo prostovoljno testirali dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah, priporočilo velja za vse razrede.