V nedeljo 186 novih okužb, na intenzivni negi 121 covidnih bolnikov

Po oceni NIJZ je v državi 11.667 aktivnih primerov okužbe. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 788, kar je šest manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 551 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je štiri manj v primerjavi s povprečjem dan prej, kažejo podatki NIJZ.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.135.033 ljudi oz. 54 odstotkov prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 64 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 75 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 1.042.454 prebivalcev, kar je 49 odstotkov celotnega prebivalstva, 59 odstotkov med starejšimi od 18 let in 70 odstotkov starejših od 50 let.