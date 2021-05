V nedeljo 209 novih okužb, delež pozitivnih testov 15,1-odstoten

V nedeljo je bilo opravljenih 1380 PCR-testov in 7144 hitrih antigenskih testov. Potrjenih je bilo 209 novih okužb.

V državi je aktivno okuženih 9527, sedemdnevno povprečje okužb pa po podatkih vlade znaša 661. Glede na vladni semafor se nahajamo v oranžni fazi. Hospitaliziranih je 608 covidnih bolnikov, od tega jih 147 potebuje intezivno nego. 19 pacientov so odpustili v domačo oskrbo, umrlo je šest bolnikov.

Kot je zapisala vodja svetovalne skupine za covid-19 in infektologinja dr. Mateja Logar, beležimo od 27. aprila pod 10.000 potrjenih aktivnih primerov. "Hvala vsem, ki sodelujejo–tako pri cepljenju kot s spoštovanjem ukrepov. Nov cilj mora biti pod 500 do konca maja, da sprostimo bolnišnice, ki so še vedno prepolne,"je dejala.